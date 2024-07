Halsey bereut ihre Rückkehr zur Musik nach Lupus-Diagnose!

Anfang Juni teilte Halsey (29) ihren Followern mit, dass sie an der Autoimmunerkrankung Lupus leidet. Gerade jetzt, wo sie die Unterstützung ihrer Fans am meisten bräuchte, scheinen sich einige von ihnen gegen die Sängerin zu wenden, wie sie in einem Beitrag auf Tumblr offenlegt. "Meine eigenen Fans sind mit Abstand gemeiner zu mir als alle anderen Menschen auf diesem Planeten", schreibt sie und betont, dass sie damit natürlich nicht alle von ihnen anspreche. Früher habe sie kaum negativen Input bekommen. Das habe sich seit der Veröffentlichung ihrer Diagnose jedoch drastisch geändert. "Jetzt scheint es so, als wäre die Mehrheit nur noch da, um mir gelegentlich zu sagen, wie sehr sie mich hasst oder wie furchtbar ich bin", heißt es weiter, bevor sie ihr Statement mit folgenden Worten abschließt: "Ich möchte mich in ein Loch verkriechen und ich bereue es, zurückgekommen zu sein."

Nachdem sie von ihrer Krankheit erfahren hat, habe sie ihren gesamten Fokus darauf gelegt, wieder gesund zu werden, um so schnell wie möglich zur Musik zurückkehren zu können. Dieses Ziel scheint die 29-Jährige nun allerdings zu hinterfragen. "Ich habe fast mein Leben verloren. Ich werde nichts mehr tun, was mich nicht glücklich macht", stellt sie in ihrem Post klar und ergänzt: "Ich kann es mir mental nicht leisten." In der Kommentarspalte richten zahlreiche Fans liebevolle Worte an die Sängerin und drücken ihr Mitgefühl aus. "Wir lieben dich so sehr. Wenn du dich sicherer fühlst, wenn du dich von den sozialen Medien fernhältst, dann tu das bitte", kommentiert ein Nutzer und unterstreicht seine Bitte: "Echte Fans wollen nur das Beste für dich. Kümmere dich zuerst um deine Gesundheit und deine Familie. Wir werden immer hier sein, egal was passiert."

Die "So Good"-Interpretin hatte laut einem Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal bereits im Jahr 2022 erfahren, dass sie an Lupus SLE und einer seltenen T-Zell-lymphoproliferativen Störung leide. "Beide Erkrankungen werden derzeit behandelt oder sind in Remission, und beide werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens haben", schrieb sie zu den Bildern, die Halsey im Krankenhaus zeigen.

