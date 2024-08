Kathi Wagener wehmütig: Sohn Leo kommt in den Kindergarten!

Katharina Wageners (29) zweijähriger Sohn Leo kommt in den Kindergarten. Das teilt seine Mama in ihrer Story auf Instagram und plaudert aus, dass sie dieser Schritt ziemlich emotional werden lässt. "Mein Herz freut sich einerseits, blutet andererseits!", merkt die Beauty an und fügt hinzu: "Ich bin total wehmütig." Bei ihrem Wonneproppen sieht es hingegen anders aus. Kathi verrät: "Leo freut sich schon – wir waren zwischendurch schon mal da und ich habe gemeinsam mit ihm dort gespielt."

Am Montag soll es bereits losgehen. Dann stehen zunächst drei Tage Eingewöhnungszeit an. Darüber, dass es ihrem Kleinen in der Kita nicht gut gehen wird, macht sich die Blondine keine Sorgen – dafür aber um ihre eigene Sehnsucht nach ihrem Kind. "Mein Mamaherz, das blutet so sehr. Ich weiß, dass es ihm dort wahnsinnig gut gefallen wird. [...] Aber trotzdem denke ich mir: Das ist mein kleines Baby, das ist mein erster Junge und er geht in den Kindergarten", erzählt die Medienpersönlichkeit und fügt hinzu: "Das heißt, andere Kinder sind für ein paar Stunden mit ihm zusammen und ich nicht."

Neben Leo ist Kathi außerdem Mutter von Mariano. Ihr zweiter Nachwuchs erblickte im Februar dieses Jahres das Licht der Welt. Wie ihr Erstgeborener auf sein neues Geschwisterchen reagierte, verriet die 29-Jährige in einem Promiflash-Interview kurz nach der Geburt ihres Sonnenscheins. "Er steht morgens auf und sagt: 'Ich bin großer Bruder' und ist ganz stolz!", plauderte die Zweifachmama aus.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leo im April 2024

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Mariano im Juni 2024

Könnt ihr Kathis inneren Zwiespalt verstehen?



