Kein Freigang mehr: Alfons Schuhbeck verliert Privilegien!

Alfons Schuhbeck (75) sitzt seit Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre hinter Gittern. Der TV-Koch hat in den vergangenen Monaten den offenen Vollzug genutzt und konnte sogar mehrere Nächte in seiner Münchner Wohnung verbringen – doch damit ist jetzt Schluss! Laut Bild-Informationen läuft ein erneutes Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen. Ein Insider verrät, dass Alfons die Folgen jetzt schon spürt: "All seine Privilegien wurden gestrichen. Wochenend-Freigänge, Arbeitserlaubnis, private Arztbesuche. Alles weg – ihm geht es natürlich jetzt nicht so gut."

Doch das ist nicht der einzige Stress, den der 75-Jährige gerade abbekommt. Angeblich soll er seinem ehemaligen Kammerjäger noch Geld schulden, doch der Insolvenzverwalter von dem Sternekoch stellte jetzt eine Rechnung in Höhe von 16.000 Euro zurück. Das regte den Besitzer der Schädlingsfirma total auf, wie er dem Blatt erzählte: "Dass er unsere Rechnungen teilweise nicht bezahlt hat – es geht um rund 30.000 Euro – und der Insolvenzverwalter jetzt auch noch Geld zurückfordert, ist für mich schon sehr schwer zu verstehen."

Dabei lief es für Alfons in der vergangenen Zeit immer besser. Neben seinen Freigängen war laut Bild-Informationen geplant, dass der Münchner ab Anfang August eine Tätigkeit auf dem FC Bayern Campus, dem Ausbildungsplatz des Nachwuchses, aufnehmen sollte. Wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens verzögerte sich allerdings alles.

Feil, Bernd Alfons Schuhbeck im November 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher Starkoch

