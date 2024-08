"Are You The One?": Sind Marc-Robin und Laura Perfect Match?

Marc-Robin Wenz und Laura Maria Lettgen wurden in Folge zwei von Are You The One – Reality Stars in Love für die Match Box auserwählt, um zu überprüfen, ob sie ein Perfect Match sind. Vor der Entscheidung sind die beiden sichtlich nervös, doch sie können aufatmen, denn in der dritten Episode stellt sich heraus, dass sie kein Pärchen sein sollten. "Mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen, dass Marc-Robin nicht mein Perfect Match ist und ich somit noch die Chance habe, ganz viele andere wundervolle Männer in der Villa kennenzulernen", gibt die ehemalige Love Island-Kandidatin ehrlich zu.

Marc-Robin gibt sich nach der Entscheidung etwas neutraler. "Ja, war klar", sagt der Temptation Island-Star schulterzuckend zu der Blondine. Im Interview erklärt er kurz darauf: "Also ich muss sagen, 'No Match' ist trotzdem in jeder Hinsicht ein Sieg, sowohl für mich als auch für die Gruppe, denn es gibt Klarheit." Seine TV-Kollegen sind zwar nicht überrascht von dem Ergebnis, aber sie hatten auch keine bessere Idee für den Liebestest. "Ich glaube, dass unsere Entscheidung die richtige war, weil Nikola (28) und Tara (31) wahrscheinlich auch kein Perfect Match sind", findet Gabriela.

Vor dem Start der Kuppelshow spekulierten die Fans schon fleißig. "Ich wette mit euch, Emmy (25) und Marc-Robin sind ein Traumpaar!", kommentierte ein User auf Instagram. Ein anderer Zuschauer vermutete, dass die Ladys eher von dem Karlsruher abgeschreckt sein könnten: "Alle Mädels haben jetzt bestimmt schon Panik, dass ihr perfektes Match Marc-Robin ist."



Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, Reality-TV-Bekanntheit

Überrascht es euch, dass Marc-Robin und Laura kein Perfect Match sind? Ja, ich hätte das eigentlich erwartet. Nee. Die passen gar nicht zueinander. Ergebnis anzeigen



