König Charles' neues Gartenlabyrinth wurde endlich eröffnet

Diese Eröffnung hat König Charles (75) wohl besonders entzückt! In der vergangenen Woche wurde laut Mail Online nun endlich ein Herzensprojekt des Regenten für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht: der neue Irrgarten auf dem Landgut Sandringham in Norfolk. Vor einem Jahr hatten die umfangreichen Arbeiten begonnen, die vorsahen, den ehemaligen westlichen Grünbereich des Anwesens in einen kunstvollen Formschnittgarten sowie ein Labyrinth aus Eiben umzuwandeln. "Man verlässt den Formschnittgarten und gelangt in einen sehr traditionellen unteren Irrgarten. Das ist sehr aufregend", erklärte Jack Lindfield, der Chefgärtner von Sandringham, gegenüber dem Newsportal.

Das Projekt ist durch das alte Labyrinth an gleicher Stelle inspiriert worden, in welchem der Regent selbst früher als Kind gespielt hatte. Dieser Irrgarten wurde allerdings schon vor vielen Jahren vom Grundstück entfernt. "Man bekommt nicht jeden Tag die Gelegenheit, ein Labyrinth in einem bereits historischen Garten zu bauen", erklärt der leitende Gartenarchitekt gegenüber dem Nachrichtenportal. Wie er weiter beschreibt, habe der Bau des neuen Labyrinths eine "ganz neue gärtnerische Disziplin" dargestellt.

Das Sandringham-Labyrinth ist einer von drei königlichen Irrgärten, die in den vergangenen 300 Jahren eröffnet wurden. Auch der Bau der anderen zwei Labyrinthe wurde von Charles veranlasst – und das allein im letzten Jahrzehnt. Schon bei der Eröffnung des ersten Irrgartens, dem Dumfries House, im Jahr 2016, machte der 75-Jährige seine Faszination über Irrgärten deutlich: "Es gibt nichts Schöneres, als sich in einem Labyrinth zu verirren." Ab jetzt kann der Monarch seine Leidenschaft gemeinsam mit seinen Enkeln Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) ausleben.

Getty Images König Charles, März 2024

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

