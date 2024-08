Mitleid? So denkt Kim Kardashian über Kanyes Frau Bianca

Kanye West (47) und Bianca Censori (29) sorgen regelmäßig für Schlagzeilen – mit seinen kontroversen Aussagen und ihren aufreizenden Outfits ecken die Eheleute an. Das ist natürlich auch Kim Kardashian (43), der Ex-Frau des Skandalrappers, nicht entgangen. "Sie weiß aus erster Hand, wie kontrollsüchtig Kanye ist und wie schwer es ist, von ihm loszukommen, wenn er dich erst einmal am Haken hat", weiß ein Insider laut Closer. Für Biancas missliche Lage empfinde die The Kardashians-Bekanntheit nichts als Mitgefühl: "Sie kann sich nur zu gut vorstellen, dass das arme Mädchen vom Rampenlicht und dem Lebensstil, den er bieten kann, angelockt wurde und nun in der Falle sitzt."

Kanye wird häufig unterstellt, er habe stets die Entscheidungsmacht darüber, was Bianca trägt – und bringe sie somit regelmäßig in unangenehme Situationen. So geriet die Australierin wegen ihrer spärlichen Bekleidung schon mit dem französischen und kalifornischen Gesetz in Konflikt. Selbst ihre Familie soll der Überzeugung sein, dass Bianca von ihrem Ehemann wie ein "trashiges, nacktes Trophäenpony" behandelt wird. Laut dem Insider stimmt Kim mit dieser Darstellung überein: Die Unternehmerin könne sich gut vorstellen, dass ihr Ex seine neue Flamme "zwingt", sich in die knappen Outfits zu werfen.

In der Vergangenheit soll Kim bereits ein Machtwort gesprochen haben: In der Gegenwart ihrer Kids North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) habe Bianca sich vollständig anzuziehen. Während es eine Zeit lang so schien, als arrangiere sich die Architektin mit den Wünschen ihrer Vorgängerin, bewiesen neue Fotos kürzlich das Gegenteil. Die Schnappschüsse zeigten Bianca gemeinsam mit Kanye und North im Kino – anstatt einer Hose trug sie jedoch nur einen hautfarbenen Slip.

