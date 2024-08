Bezieht sich Kanye West mit diesem Song etwa auf Ex Kim?

An diesem Wochenende veröffentlichte der Rapper Kanye West (47), der nur noch Ye genannt werden möchte, sein neues Album "Vultures 2". Besonders ein Song scheint bei wachsamen Fans Aufmerksamkeit zu erregen. Denn einige Zuhörer vermuten, dass sich der Liedtext des Songs "530" an seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) richten könnte. In diesem rappt der Musiker: "Das letzte Jahr war eine seltsame Zeit. Besuche auf FaceTime. Und wer bricht wem zuerst das Herz? Nur meins wird immer gebrochen." Die Fans spekulieren, dass er sich damit auf die unschöne Trennung von der Reality-TV-Bekanntheit und das holprige Co-Parenting der vier gemeinsamen Kinder beziehen könnte.

Von 2012 bis 2021 gingen Kim und der Rapper zusammen durchs Leben. Die vier gemeinsamen Kinder North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) leben hauptsächlich bei ihrer Mutter in Beverly Hills. Wie Ye in seinem Song andeutet, scheint er seine Kinder oft nur virtuell über FaceTime zu sehen. Und auch Kim sprach in der Vergangenheit schon offen über einige Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Kindererziehung. In dem Podcast "Angie Martinez IRL" kamen der Skims-Gründerin vor einigen Jahren sogar die Tränen, als sie von der Beziehung von Kanye zu ihren Sprösslingen sprach.

Offenbar legt der Musiker mittlerweile vermehrt Wert darauf, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen. Erst vor wenigen Wochen besuchte er mit seiner ältesten Tochter North das Disneyland. Dafür organisierte der Rapper gleich ganze fünf Bodyguards. Auch der Sicherheitschef vom Freizeitpark und zwei VIP-Reiseleiter waren mit im Schlepptau. Wie zahlreiche Bilder zeigten, schien sich das Vater-Tochter-Duo mächtig zu amüsieren. Offenbar wollten sie ihre Zeit einfach mal nur zu zweit genießen, denn von Yes neuer Frau Bianca Censori (29) fehlte jede Spur.

Instagram / kimkardashian Psalm West, Saint West, Kim Kardshian, North West und Chicago West im August 2024

MEGA Kanye West mit seinen Kindern im Juli 2024

Glaubt ihr, Kanyes Songtext richtet sich an Kim? Ja. Das ist ja wohl eindeutig... Nein. Ich glaube, er meint damit etwas anderes. Ergebnis anzeigen



