Datet Emily Ratajkowski jetzt etwa diesen Country-Musiker?

Ist Emily Ratajkowski (33) etwa frisch verliebt? Das Model wurde am Dienstagabend in männlicher Begleitung in einem New Yorker Nachtklub gesehen. Wie ein Augenzeuge jetzt gegenüber Page Six berichtet, habe Emily die Location gemeinsam mit dem aufstrebenden Country-Musiker Shaboozey (29) betreten – und zwar händchenhaltend. Die Beauty und der Sänger erschienen gegen 23:00 Uhr in der Bar, wo sie eine Album-Release-Party des Afrobeats-Künstlers Rema besuchten. Laut dem Augenzeugen sei allen Partygästen klar gewesen, dass zwischen Emily und Shaboozey mehr läuft.

Der Insider berichtet, dass Emily und Shaboozey, dessen echter Name Collins Obinna Chibueze ist, den gesamten Abend eng umschlungen im VIP-Bereich des Klubs verbrachten. "Sie haben definitiv miteinander geflirtet und die Gesellschaft des anderen genossen. Sie haben gar nicht versucht, das zu verstecken", berichtet der Informant. Weitere bekannte Gäste des Events waren A$AP Ferg, ein Freund des Gastgebers Rema, der für seinen Hit "Calm Down" mit Selena Gomez (32) bekannt ist. Gegen 01:00 Uhr morgens verließen Emily und Shaboozey dann gemeinsam die Party. Bislang äußerten sich aber weder das Model noch der Musiker zu den Gerüchten.

Bei einem starbespickten Fourth-of-July-Event in den Hamptons, das von Michael Rubin ausgerichtet wurde, waren beide bereits anwesend – das war möglicherweise ihr erstes Treffen. Seitdem wurden sie mehrfach zusammen gesehen, darunter auch bei einem Dinner in Soho nach Shaboozeys Auftritt in Montauk. Für den Sänger ist dies das erste Mal, dass er mit einer prominenten Person in Verbindung gebracht wird. Emily Ratajkowski hingegen war zuvor mit dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (37) verheiratet und teilt mit ihm einen dreijährigen Sohn namens Sylvester Apollo Bear (3).

Getty Images Shaboozey im Juni 2024 in Los Angeles

MEGA Emily Ratajkowski in New York City

