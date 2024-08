Gülcan Kamps wagt eine haarige Veränderung für den Sommer

Gülcan Kamps (41) hat sich für den Sommer eine beeindruckende Typveränderung gegönnt. Die Moderatorin, die früher dunkle Haare trug, ließ sich beim Friseur ihres Vertrauens einen beeindruckenden neuen Look zaubern: Sie trägt jetzt blonde Extensions und Locken. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihr Umstyling, das bei ihren Fans große Begeisterung auslöst. Doch das ist nicht die einzige Veränderung in ihrem Leben...

Neben ihrer äußeren Verwandlung beschäftigt sich die TV-Persönlichkeit auch auf einer anderen Ebene mit sich selbst: Gülcan hat angekündigt, dass sie sich in Therapie begeben will, um ihre wiederkehrenden Panikattacken zu bewältigen. "Ich habe keine Lust mehr", erklärte sie kürzlich auf ihrem Social-Media-Profil. Die 41-Jährige erzählte, dass eine TV-Show-Aufzeichnung, bei der sie vor laufender Kamera eine Panikattacke erlitt, der Auslöser für diese Entscheidung war. Sie konnte in dem Moment weder ihre Gedanken noch ihren Körper kontrollieren – ein erschütterndes Erlebnis für die junge Mutter.

Die Panikattacken beschäftigen Gülcan wohl schon eine Weile – immerhin hatte sie bereits im Juni von einem Flug erzählt, auf dem sie in Panik ausbrach. Nachdem zuvor schon Wasserdampf aus den Vorrichtungen über den Passagieren gekommen war, sei zudem auch noch die Klappe des Handgepäckfachs neben ihr aufgegangen und zu Boden gekracht. "Das Ding ist knapp am Passagier auf den Boden geknallt, mit einer Wucht!", erinnerte sich die Influencerin im Netz.

