Channing Tatum schwärmt von Zusammenarbeit mit seiner Zoë

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) genossen es, gemeinsam an ihrem neuen Film "Blink Twice" zu arbeiten! Auf der Premiere in Los Angeles kommt der Schauspieler gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und spricht offen über die besondere Erfahrung, unter der Regie seiner Verlobten zu spielen. "Etwas mit jemandem zu erschaffen, den man liebt, ist wahrscheinlich eine der schönsten Dinge, abgesehen davon, ein Kind zu bekommen", verrät der Magic Mike-Star im Interview mit People und fügt hinzu: "Man erschafft wirklich etwas aus dem Nichts und es ist so, als würde man eine Ehe führen oder etwas erschaffen, bei dem man denkt, dass alles, was wir sind, in diese Sache einfließt und man es mit Menschen machen will, die man liebt."

Zoë lässt ebenfalls keinen Zweifel daran, wie sehr sie die kreative Zusammenarbeit mit ihrem Partner genossen hat. "So etwas Künstlerisches gemeinsam zu durchleben, bringt einen einander näher und schafft viel Vertrauen. Wir haben zusammen gearbeitet und schwierige Dinge gemeinsam durchgestanden und uns gegenseitig unterstützt, und das war wunderschön", betont die "Big Little Lies"-Darstellerin. Und auch in ihrer Eröffnungsrede vor der Filmpremiere lobte Zoë Channing für seine unerschütterliche Unterstützung und Liebe während der Dreharbeiten. "Du hast mich in jeder Hinsicht unterstützt. [...] Danke, dass du mich als kompletten Psycho mit Zwangsneurose akzeptiert hast", sagte sie mit einem Lächeln.

Während der Dreharbeiten hatten sich die beiden vor mehr als drei Jahren kennen und lieben gelernt. Bei der Premiere feierten Zoë und Channing dann nicht nur ihr erstes gemeinsames Filmprojekt, sondern auch ihr Paardebüt auf dem roten Teppich – und zwar megastylish: Die 35-Jährige trug ein rückenfreies Seidenkleid von Saint Laurent, während Channing in einem stilvollen schwarzen Anzug erschien. Hin und wieder warfen sich die beiden Schauspieler auch so manch verliebten Blick zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der Premiere von "Blink Twice", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch den Film anschauen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de