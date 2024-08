Denise Richards empfiehlt Tori Spelling OnlyFans-Karriere

Denise Richards (53) schwärmt von OnlyFans! Wenn es nach der Schauspielerin ginge, würde sie auf der Erotikplattform auch gerne mit ihrer Freundin Tori Spelling (51) zusammenarbeiten. Zu Gast bei "Missspelling" spricht sie nun mit der Beverly Hills, 90210-Darstellerin über ihr Lieblingsthema. "Worauf zum Teufel wartest du? [...] Wir haben nichts zu verlieren!", versucht sie die Blondine zu überzeugen. Doch die TV-Bekanntheit ist skeptisch, schließlich habe sie sich noch nie oberkörperfrei präsentiert. Für Denise ist das kein Problem, sie argumentiert: "In unserem Alter können wir dankbar sein, wenn jemand unsere Brüste sehen will!"

Die Idee, im Netz blank zu ziehen, kam ursprünglich von Denise' Tochter. Sami Sheen (20) startete ihre Karriere wenige Monate vor ihrer Mama. Doch der Real Housewives of Beverly Hills-Star macht auf der Plattform keine gemeinsame Sache mit seinem Sprössling. "Habe ich ein Bild mit den Gesichtern meiner Tochter und mir gemacht, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde? Ja. Habe ich mit meiner Tochter für ein sexuelles OnlyFans-Shooting zusammengearbeitet? Auf gar keinen Fall. Das ist nicht wahr. Ich war nicht einmal auf der Seite meiner Tochter zu sehen", stellte sie im Podcast "The Viall Files" klar.

Im Gegensatz zu der 53-Jährigen tat sich Samis Papa Charlie Sheen (58) anfangs schwer mit der OnlyFans-Karriere seiner Tochter. Ein Insider plauderte gegenüber OK! aus: "Er hat schlaflose Nächte, weil er sich Gedanken darüber macht, ob sich sein kleines Mädchen in eine totale Katastrophe verwandelt." Der Hollywoodstar habe befürchtet, dass die 20-Jährige auf die schiefe Bahn geraten könnte.

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

Getty Images Charlie Sheen im Juli 2012 in Beverly Hills

