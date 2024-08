Seitenhieb an Ex Kanye? Julia Fox trägt besonderes Kleid

Julia Fox (34) hat offenbar ihrem Ex-Freund Kanye West (47) mit einem modischen Seitenhieb eins ausgewischt. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wurde die 34-Jährige am Montag in New York City in einem auffälligen Kleid von Gap gesichtet – einer Marke, mit der Kanye derzeit einen erbitterten Streit führt. Das elegante Kleid, entworfen von Zac Posen (43) in Zusammenarbeit mit Gap, betonte ihre langen Beine und zog viele Blicke auf sich.

Seit 2020 hatte der Rapper einen zehnjährigen Vertrag mit Gap, den er Ende 2022 aufgrund angeblicher Vertragsbrüche seitens der Marke jedoch wieder kündigte. Laut Kanye hatte Gap versäumt, die vereinbarte Kleidung zu veröffentlichen und Geschäfte zu eröffnen. Dadurch wurde die Yeezy-Gap-Kollektion schließlich aus den Regalen entfernt. Wie das Onlineportal weiter berichtet, fordert Gap umgerechnet noch immer über 1,8 Millionen Euro Schadenersatz von dem Rapper wegen unbefugter Änderungen an einer angemieteten Yeezy-Verkaufsfläche. Zudem sollen in diesem Jahr umgerechnet etwa 1,1 Millionen Euro an Yeezy-Gap-Kleidung aus dem Lager des 47-Jährigen verschwunden sein.

Doch nicht nur modisch sorgte Julia zuletzt für Aufsehen. Kürzlich teilte sie auf TikTok ein Video, das Spekulationen über ihre Sexualität anheizt. Darin erklärte sie humorvoll, dass sie eine lesbische Frau ist, die mit Männern zusammen war. Bereits 2022 hatte sie in einem Interview erzählt, sie wolle ihre "homosexuelle Seite" erforschen, und stellte fest, dass ihr Männer oft generell zu problematisch seien. Auch ihre Aussage, sie lebe seit über zweieinhalb Jahren zölibatär, unterstreicht ihren unkonventionellen Lebensstil, der ebenso oft für Gesprächsstoff sorgt wie ihre extravaganten Outfits.

Getty Images Julia Fox und Kanye West, 2022

Collage: Getty Images Collage: Julia Fox, Model

