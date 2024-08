Channing Tatum und Zoë Kravitz strahlen bei Filmpremiere

Zoë Kravitz (35) und ihr Verlobter Channing Tatum (44) sorgten bei der Europapremiere ihres Films "Blink Twice" für einen echten Wow-Moment! Am Montagabend präsentierten sich die beiden verliebt auf dem roten Teppich vor dem Odeon Luxe am Leicester Square und schmissen sich zu dem Anlass auch ordentlich in Schale: Die Schauspielerin trug ein bodenlanges, feuerrotes Seidenkleid mit einem schmalen Gürtel, eleganten Accessoires und einem Dutt. Ihr Partner wählte einen klassischen schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte kombinierte.

Die 35-Jährige feiert mit "Blink Twice" ihr Regie-Debüt – da darf bei der Premiere natürlich auch ihr Vater Lenny Kravitz (60) nicht fehlen. In einem grauen, übergroßen Anzug und einer lässigen Sonnenbrille unterstützte der Sänger seine Tochter auf dem Red-Carpet. Die beiden posierten für süße Fotos gemeinsam auf dem roten Teppich und genossen den besonderen Abend sichtlich. Im Gespräch mit Access beschrieb Zoë die Fertigstellung des Films als "surreal" und betonte, wie stolz sie auf das ist, was sie erreicht haben: "Als ich vor sieben Jahren anfing zu schreiben, hätte ich nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden."

Der Thriller ist auch das erste Mal, dass Channing und Zoë gemeinsam an einem Film arbeiten – der 44-Jährige übernimmt in dem Streifen nämlich die Hauptrolle des Tech-Milliardärs Slater King. Für die beiden war die Zusammenarbeit eine tolle Erfahrung. "Etwas mit jemandem zu erschaffen, den man liebt, ist wahrscheinlich eine der schönsten Dinge, abgesehen davon, ein Kind zu bekommen", schwärmte der Magic Mike-Star von seiner Verlobten im Interview mit People. Die beiden sind bereits seit 2021 ein Paar, hielten ihre Beziehung in den vergangenen Jahren aber komplett aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb ihre aktuelle gemeinsame Pressetour eine echte Seltenheit ist. Im kommenden Jahr wollen sich die beiden laut Lenny das Jawort geben.

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

