Gemma Collins und Neffe überlebten das Unwetter in Sizilien

Gemma Collins (43) hat wohl einen Schutzengel. Am frühen Montagmorgen tobte ein schweres Gewitter in der Nähe von Palermo, Sizilien. Die Jacht des Milliardärs Mike Lynch kenterte in dem Unwetter. Ein Mensch kam bei dem Unglück ums Leben – sechs weitere Passagiere sowie der Schiffskoch werden noch vermisst. Nun meldet sich Reality-TV-Star Gemma Collins auf Instagram bei ihren Fans und gibt Entwarnung. "Ich hatte großes Glück, dass ich und mein Neffe den Sturm auf See überlebt haben. Ich bin erschüttert und kehre morgen nach Großbritannien zurück. Gott war heute auf unserer Seite. Wir saßen vier Stunden lang fest. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir durch den Kopf ging", schreibt sie zu einem Foto, das sie auf einem Boot zeigt.

Die Fans reagieren erleichtert auf das Update der Britin. "Gott sei Dank seid ihr in Sicherheit, Gemma. Das Wetter ist so unberechenbar", "Was für eine schreckliche Tragödie! Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich es für alle an Bord gewesen sein muss und welch schockierender Verlust für die Familie" oder "Was für ein Schreck. Liebe und Heilung für dich und deine Familie", lauten nur drei der unzähligen Kommentare.

Gemma ist ein britischer TV-Star – bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei The Only Way Is Essex. Im Anschluss trat sie in Sendungen wie dem britischen Dschungelcamp oder "Celebs Go Dating" auf. Auch als Autorin versuchte sich die 43-Jährige und brachte diverse Produkte wie Parfüm und Gesichtsmasken auf den Markt. Im Alter von 16 Jahren verließ sie die Schule, da sie fest davon überzeugt war, berühmt zu werden.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer TV-Star

Getty Images Gemma Collins besucht ein Event in London 2023

