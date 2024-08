Renée Zellweger auf entzückendem Date für "Bridget Jones 4"

Renée Zellweger (55) drehte kürzlich die letzten Szenen des vierten Films ihrer Bridget Jones-Reihe in London. Wie die neuen Schnappschüsse vom Set zeigen, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, schienen zwischen Renée und ihrem jüngeren On-Screen-Liebhaber Leo Woodall (27) mächtig die Funken zu sprühen. Natürlich nur vor der Kamera! So sahen sie in ihren Rollen ziemlich verliebt aus, als sie am vergangenen Freitag im Borough Market einen romantischen Nachtspaziergang unternahmen.

Die beiden Schauspieler wurden gesehen, wie sie an Bridgets kultiger Wohnung aus der Filmreihe vorbeigingen. Renée brach bei den Dreharbeiten in schallendes Gelächter aus, während sie mit dem glücklich strahlenden Leo plauderte. Für die Szene trug sie ein gemustertes Kleid, eine rosafarbene Strickjacke, dazu eine schwarze Strumpfhose sowie eine lässige Jeansjacke. Ihr Haar band sie zu einem einfachen Pferdeschwanz und sie verwendete nur wenig Make-up. Ihr Co-Star wählte für diese idyllische Date-Szene ein schlichtes, gelbes T-Shirt, darüber ein grünes offenes Hemd und eine dunkle Jeans.

Die Fans der Buchverfilmung hoffen seit dem vergangenen Teil "Bridget Jones' Baby" mittlerweile acht Jahre auf eine Fortsetzung. Mit dem angekündigten Film "Bridget Jones: Mad About the Boy" hat das Warten im kommenden Jahr endlich ein Ende! Der offizielle Account der Komödie verkündete auf Instagram bereits das langersehnte Erscheinungsdatum. Den Termin wählte die Produktion ganz offensichtlich nicht zufällig aus, denn der Streifen kommt am Tag der Liebe in die Kinos. In dem Post hieß es: "Wir sehen uns am Valentinstag."

Anzeige Anzeige

Getty Images Leo Woodall, Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den neuen Schnappschüssen vom Set? Ich finde die Fotos total niedlich! Mich berühren die Bilder jetzt nicht besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de