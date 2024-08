Outfit-Fail? Julia Fox trägt Spitzenwäsche über Kleidung

Julia Fox (34) zieht mit diesem skurrilen Look mal wieder alle Blicke auf sich! Das Model ist bekannt für seinen freizügigen und flippigen Kleidungsstil. Bei der Premiere von "The Crow" strahlt sie nun aber in einem ungewohnt bedeckten Outfit – das aber trotzdem nicht weniger schrill ist. Die "Uncut Gems"-Darstellerin posiert in einem übergroßen schwarzen Doppelreiher-Blazer mit passendem knielangem Rock und hochhackigen Stiefeln. Das Besondere: An ihrem Rock ist ein rosafarbenes Spitzenhöschen auf der Vorder- und Rückseite angenäht, auf dem Pullover ist eine Spitzenkorsage befestigt. Zu dem ausgefallenen Look kombiniert sie eine Plüschtasche und ihr typisches, tiefschwarzes Augen-Make-up.

Von dem schrägen Look der 34-Jährigen sind ihre Fans hellauf begeistert! Unter einem Video des Events, das Julia auf Instagram teilt, feiern sie zahlreiche User dafür. "Sie ist so heiß", "Oh mein Gott! Du siehst fantastisch aus" und "Dieser Look ist unglaublich" lauten nur drei von unzähligen Kommentaren. Viele Fans denken auch, dass ihr schlüpfriges Outfit auf Charli XCX (32)' neuen Song "Guess" anspielen soll. Eine Textzeile darin lautet nämlich: "You wanna guess the colour of my underwear?", was auf Deutsch "Du willst die Farbe meiner Unterwäsche erraten?" heißt. So witzelt eine Bewunderin unter Julias Clip: "Du willst die Farbe meiner Unterwäsche erraten? Sie ist hübsch und rosa!"

Eigentlich neigt die Ex von Kanye West (47) eher zu weniger Stoff, wenn sie auf Events und Modenschauen eingeladen wird. So posierte sie auch schon einmal oben ohne auf dem roten Teppich der Oscar-Viewing-Party – ihre Nippel wurden dabei nur von Edelsteinen bedeckt. Viele finden, dass sie mit manchen Looks zu weit geht. Julia ist das aber egal. "Jeder, der sauer auf mich ist, weil ich viel Haut zeige, versucht nur, mich in eine Schublade zu stecken. Ich bin so viel mehr als das. Warum sollte ich nicht etwas Freizügiges, wirklich Cooles und Künstlerisches tragen?", betonte sie im Interview mit Cosmopolitan.

Julia Fox, Model

Julia Fox, Model

