Liebe im Dschungel: Hat sich Gigi Birofio in Elena verguckt?

Elena Miras (32) und Gigi Birofio (25) sind Teil des Allstars-Dschungelcamps und verstanden sich dort von Anfang an super. Während es bei der Allgemeinheit wie eine gute Freundschaft ankommt, ist eine Camperin der Meinung, dass sich zwischen den Reality-TV-Stars mehr entwickelt haben könnte – jedenfalls bei einem der beiden. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" erklärt Giulia Siegel (49): "Ich glaube, Gigi hat sich ein bisschen verguckt in sie. Aber Elena ist in einer Beziehung."

Das scheint ganz zu der Meinung von Kandidatin Georgina Fleur (34) zu passen. Denn wie die einstige Bachelor-Lady in einer Vorschau für die morgige Folge auf Instagram wettert, verfolge Elena einen ganz bestimmten Plan im Camp. "Alle schön bezirzen mit ihren großen T*tten", wettert sie gegen die Love Island-Bekanntheit. Während ihrer Wutrede nimmt sie zudem einige Schimpfwörter in den Mund und regt sich darüber auf, die 32-Jährige schemiße sich jedem Typen "an den Hals" – darunter auch Mola Adebisi (51) und Thorsten Legat (55).

Mit Letzterem meisterte die Ex-Freundin von Mike Heiter (32) vor wenigen Tagen eine Dschungelprüfung – und sammelte dafür ordentlich Lob von dem einstigen Fußballer. Elena musste nämlich trotz Höhenangst an einem Fels entlang klettern und die gesammelten Sterne per Flaschenzug zu Thorsten hinabbefördern, dessen Kopf sich in einem Terrarium voller Schlangen befand. "Das ist eine Powerfrau, eine Maschine, und ich liebe sie", schwärmte er von seiner TV-Kollegin.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

RTL Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Glaubt ihr auch, dass sich Gigi in Elena verguckt hat?



