Königin Camilla unterbricht Sommerpause für ein Pferderennen

Eigentlich verbringen Königin Camilla (77) und König Charles (75) derzeit ihre Sommerpause im Feriendomizil in Schottland. Jedoch zeigen neue Bilder, die Hello! vorliegen, dass die Gattin des britischen Monarchen diese jetzt für ein bisschen Action unterbricht: Auf den Aufnahmen besucht sie die Yorker Rennbahn im englischen North Yorkshire. Das Pferderennen scheint sie aber nicht ganz entspannt beobachten zu können – weswegen sie ganz einfach ihr Fernglas auspackt.

Außerdem macht die 77-Jährige in ihrem Outfit wie immer eine gute Figur. Für das Sportevent schlüpft Camilla stilsicher in ein royalblaues Mantelkleid. Dazu kombiniert sie hellbraune Absatzschuhe sowie eine kleine beige Handtasche. Ihren royalen Look rundet die zweifache Mutter obendrein mit ein paar Schmuckstücken wie funkelnden Ohrringen mit Perlenanhängern und mehreren Armbändern ab, die farblich passend auf ihre Garderobe abgestimmt sind.

Doch auch wenn Camilla sichtlich eine Menge Spaß bei dem Pferderennen hat, genießt sie ihre Zeit auf Balmoral bestimmt umso mehr. Erst kürzlich nutzte die gebürtige Londonerin die Zeit vor Ort für ein Treffen mit ihrer Familie. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist sie mit ihren Kindern Tom Parker Bowles (49) und Laura Lopes (46) unterwegs – und hat dabei zusätzlich Gesellschaft von ihren Enkelkindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im September 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Camilla ihre Sommerpause unterbricht? Wenn sie Spaß an Pferderennen hat, ist das doch super. Ich würde an ihrer Stelle lieber die Auszeit genießen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de