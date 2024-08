Travis Barker und Kourtney haben wohl Bettflaute seit Baby

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) machen normalerweise keinen Hehl aus ihrer Liebe und demonstrieren ihr Glück regelmäßig in der Öffentlichkeit. Jetzt meint ein Insider jedoch zu wissen, dass es bei dem The Kardashians-Star und dem Blink-182-Drummer offenbar alles andere als rosig zugeht – zumindest was ihr Liebesspiel betrifft. "Jetzt, da Kourtney ein neues Baby hat, kann sie mit seiner Energie im Schlafzimmer einfach nicht mehr mithalten. Sie ist die meiste Zeit erschöpft und einfach nicht mehr so in Stimmung wie früher", plaudert die Quelle gegenüber OK! Magazine aus.

Zwar sollen sich beide noch immer zueinander hingezogen fühlen, seit Baby Rocky auf der Welt ist, sehe es im Bett aber eher mau aus. Der Informant erklärt: "Die Anziehungskraft zwischen den beiden ist immer noch da, aber sie fallen sich nicht mehr so viel um den Hals wie früher. Das war eine schwierige Umstellung für Travis." Der Schlagzeuger soll sich von seiner Ehefrau sogar vernachlässigt fühlen, denn er sei häufig "ziemlich bedürftig" und brauche "eine Menge Bestätigung" von seiner Partnerin.

Die Worte des Insiders ließen sowohl Kourtney als auch Travis unkommentiert. Die Social-Media-Nutzer haben hingegen eine andere Meinung als die Quelle: Ihnen sind die öffentlichen Liebesbekundungen der beiden Berühmtheiten zu viel. In einer Folge von "The Kardashians" geht es zwischen den Eheleuten ziemlich heiß zu – und das sorgt für Missgunst der Zuschauer. "Es gibt eine Szene, in der man tatsächlich sehen kann, wie sich ihre spitzen Zungen aufeinander zubewegen und sich berühren – wie zwei Schlangen. Ich dachte, ich müsste mich übergeben", meckert ein Reddit-Nutzer beispielsweise.

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kourtney und Travis wirklich eine Flaute im Bett haben? Ja. Ihre öffentlichen Liebesbekundungen sind bestimmt mehr Schein als Sein. Nee, ich denke, dass die beiden nach wie vor nicht die Finger voneinander lassen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de