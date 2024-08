Nach Skandal: Lizzo zeigt sich während Auszeit erschlankt

Lizzo (36) gönnt sich eine Auszeit, nachdem ehemalige Mitarbeiter sie der sexuellen Belästigung beschuldigt haben. "Ich nehme mir ein Jahr Auszeit und schütze meinen Frieden", erklärte die "Truth Hurts"-Sängerin am Sonntag auf Instagram in einem Posting. Dazu teilt sie ein Video, in dem sie auf dem Balkon ihres Ferienhauses auf Bali steht, wo sie schweigend den Regen genießt. Die Grammy-Gewinnerin präsentiert sich in dem Clip in einem schwarzen Badeanzug und zeigt somit auch selbstbewusst ihre Figur, die schlanker wirkt als zuvor. Ihre Fans zeigen sich von dem Video und der Tatsache, dass sie sich in dieser schweren Phase eine Pause gönnt, begeistert. "Genieße das Offline-Leben. Und: Du siehst fantastisch aus", schwärmt beispielsweise ein User.

Lizzo zog sich in den vergangenen Monaten immer mehr zurück. Dazu entschied sich die 36-Jährige, nachdem sie im August 2023 von drei ehemaligen Tänzern wegen eines toxischen Arbeitsumfelds und sexueller Belästigung verklagt wurde. Die Vorwürfe umfassten beispielsweise unangemessene Handlungen während eines Amsterdam-Aufenthalts im Februar des vergangenen Jahres. Im September meldeten sich zudem sechs weitere Personen. Ihre Vorwürfe bezogen sich auf ein "sexuell geladenes Umfeld" und "Nichtbezahlung von Mitarbeitern." Lizzo bestritt die Anschuldigungen vehement. "Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich, wie sie klingen, und zu ungeheuerlich, um nicht angesprochen zu werden", erklärte die Musikerin auf Social Media zu den heftigen Anschuldigungen.

Doch auch wenn die Zeiten für Lizzo gerade alles andere als leicht sind, ist sie wohl zufrieden. "Ich bin so glücklich wie seit zehn Monaten nicht mehr!", erklärte die "Pink"-Interpretin erst vor wenigen Wochen im Netz. Wie es zwecks der Anschuldigungen um sie weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Wie es um ihre musikalische Karriere steht, machte sie hingegen im April deutlich. "Was ich nicht beenden werde, ist die Freude meines Lebens, nämlich Musik zu machen, Leute miteinander zu verbinden", stellte sie bei Instagram klar. Zuvor gab es Gerüchte, dass Melissa Viviane Jefferson, wie Lizzo bürgerlich heißt, künftig keine Musik mehr machen will.

Instagram / lizzobeeating Lizzo auf Bali im August 2024

Instagram / lizzobeeating Lizzo im Dezember 2023

