Deshalb ist für "Princess Charming"-Lea Monogamie so wichtig

In dieser Princess Charming-Staffel ist wohl irgendwie der Wurm drin. Viele der Singles eröffnen der "Princess" Lea Hoppenworth nämlich nach und nach, am liebsten nach einem polyamoren Beziehungskonzept zu leben. Die Blondine kann sich das aber nicht vorstellen und kommuniziert gegenüber den Singles, dass für sie derzeit nur eine monogame Beziehung infrage käme. Beim Einzeldate mit Marlen verrät Lea, woran ihre letzte Partnerschaft scheiterte und deutet gleichzeitig an, weshalb für sie Monogamie in der nächsten Beziehung so wichtig wäre: "Ich war dafür, diese Beziehung zu öffnen und habe mich dann auch relativ schnell in die Person verliebt, mit der ich was angefangen habe. In dem Prozess haben wir uns dann total verloren."

Das erklärt nun auch, weshalb Lea in der siebten Entscheidungsnacht so verunsichert von Maikes plötzlichem Geständnis war. Die Brünette beichtete ihr nämlich während der Kettenzeremomie, eine womöglich andere Sicht auf Beziehungskonzepte zu haben als die Princess: "Ich nehme die Kette erst einmal an, aber ich glaube, dass auch wir in Bezug auf Beziehungskonzepte ein bisschen länger sprechen müssen." Für Lea, die kurz zuvor wegen des gleichen Themas Tommi nach Hause schickte, war das zu viel. Im Einzelinterview nach der Happy Hour wollte sich die 30-jährige Copywriterin nicht mal mehr dazu äußern: "Zu Maike möchte ich nichts sagen."

Lea und Maike haben sich nicht erst in der Kuppelshow kennengelernt. Schon den Sommer zuvor hatten die beiden Frauen eine kleine Liebesromanze. Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb das Thema Beziehungskonzepte nicht schon damals im Gespräch aufkam. "Letztes Jahr habe ich vor unserem ersten Date kommuniziert, dass ich aktuell keine Beziehung möchte, sondern nur locker date. Daher waren Beziehungskonzepte kein Thema", erklärte Maike im Interview mit Promiflash.

RTL / Markus Hertrich "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike

RTL Lea Hoppenworth, "Princess Charming" 2024

