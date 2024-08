Drei Jahre nach Mord: Gabby Petitos Vater erinnert an sie

Der schockierende Todesfall von Gabby Petito (✝22) im September 2021 sorgte weltweit für Entsetzen. Die damaligen Ermittlungen ergaben, dass die YouTube-Bekanntheit von ihrem Partner Brian Laundrie (✝23) ermordet wurde, woraufhin dieser Suizid beging. Ihr Vater Joseph Petito gedenkt ihr nun öffentlich an ihrem dritten Todestag. Am Dienstag postet er auf Instagram ein Foto von einem spaßigen Fisch-Pediküre-Spa-Besuch der zwei. Darunter trauert er: "Heute vor drei Jahren wurdest du uns genommen. Wir können nicht aufhören zu weinen, wenn wir an dich denken. Es gibt kein Aufwachen aus diesem Albtraum."

Er versucht trotz der riesigen Trauer weiterhin stark zu sein, wie er im Laufe seines Textes betont: "Wir machen weiter für dich und alle, die du inspiriert hast, und nichts kann uns aufhalten." Das letzte Lebenszeichen von Gabby erhielten ihre Eltern im August 2021. Damals unternahm sie mit ihrem Verlobten eine Reise quer durch die USA. Sie kam jedoch nie wieder nach Hause, denn ihr Verlobter tötete sie.

Erst vor wenigen Monaten meldete sich ihre Mama Nicole Schmidt bereits auf der CrimeCon 2024 zu dem tragischen Fall ihres Kindes zu Wort. Mit ihren Äußerungen schockierte sie allerdings die anwesenden Gäste: "Ich spreche hier für mich selbst, wenn ich sage: Brian, ich vergebe dir." Dieser Schritt fiel der trauernden Mutter allerdings nicht leicht, wie sie betonte. So habe sie sich unter anderem von "den Ketten der Wut und Bitterkeit" befreien müssen, um diese innere Einstellung zu erreichen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / gabspetito Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2020

Getty Images Gabby Petitos Stiefmutter Tara und ihr Vater Joe



