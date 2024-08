Elizabeth Hurley (59) schickt ihren Fans sexy Urlaubsgrüße

Elizabeth Hurley (59) genießt einen Abstecher ans Meer – wie sie ihren Fans im Netz mit einem hotten Video zeigt! In ihrem neuesten Instagram-Clip zeigt die Schauspielerin, wie sie in einem weißen Bikini in die Wellen eintaucht, sich danach auf einer Jachtdusche abduscht und anschließend ganz entspannt in ein Handtuch wickelt. Dabei sticht neben ihrem Bikini, der aus ihrer eigenen Badekollektion stammt, vor allem eins ins Auge: der durchtrainierte Körper der Britin. "La vie en Rose" auf Deutsch "Das Leben durch die rosarote Brille sehen", betitelt sie ihre Urlaubsaufnahme.

Wie hält die "The Royals"-Darstellerin ihren Body so fit? In einem Interview mit The Telegraph sprach sie kürzlich über ihre Ernährungsgewohnheiten und Fitnessroutinen. Die alleinerziehende Mutter erklärte, dass sie eher einfache, unverarbeitete Lebensmittel bevorzuge und auf vorverpackte Sandwiches verzichte. Statt seltsamen grünen Säften genießt sie Hausmannskost wie Brathähnchen mit Kartoffelpüree. Fitnessstudios sind für die aktive Schauspielerin kein Muss, sie bleibt lieber durch Gartenarbeit und ständige Bewegung in Form. "Wir haben eine Regel, dass niemand vor 18 Uhr den Fernseher anmacht", verriet sie. So bleibt die ganze Familie bis zum Abendessen aktiv.

Elizabeth Hurley ist schon seit den 80er-Jahren als Model und Schauspielerin erfolgreich. Besonders gefeiert wurde sie für ihre Rollen in "Austin Powers", "The Royals" und Gossip Girl. In den 90er-Jahren datete sie Hugh Grant (63) – die beiden trennten sich nach 13 Jahren, doch sind auch heute noch eng befreundet. 2002 hieß sie ihren Sohn Damian Charles Hurley (22) auf der Welt willkommen. Sein Vater ist der Unternehmer Steve Bing (✝55), mit dem Liz eine kurze Liaison hatte. Der heute 22-jährige Damian tritt bereits in die Fußstapfen seiner Mama und ist als Model und Schauspieler aktiv. Das Mama-Sohn-Duo nahm in diesem Jahr zusammen am GNTM-Finale teil und half Heidi Klum (51) in der Jury.

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Heinsohn, Andrea / ActionPress Damian und Elizabeth Hurley im Juni 2024

