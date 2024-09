Katie Price' Fans sind schockiert von ihrem Facelifting-Clip

Katie Price (46) versorgt ihre Fans im Netz regelmäßig mit Einblicken aus ihrem Leben. Nun hat die TV-Bekanntheit einen für ihre Community besorgniserregenden Clip auf Instagram geteilt. In dem Video reiht Katie Bilder von ihren diversen Faceliftings aneinander und dokumentiert damit die jüngsten Veränderungen, die sie in ihrem Gesicht vornehmen lassen hat. Die meisten Schnappschüsse zeigen sie mit Bandagen um den Kopf und Pflastern an den Augen. Ihre Fans scheinen von diesem Anblick schockiert zu sein und bitten sie, nach sechs Faceliftings endlich mit den Schönheitseingriffen aufzuhören. "Körperdysmorphie. Du bist schön, so wie du bist", "Diese arme Frau tut mir leid. Warum sollte jemand so etwas tun wollen? Traurig" und "Hör bitte auf, du machst dich damit kaputt", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Nicht nur Katies Fans haben Angst um sie, sondern auch die Familie der 46-Jährigen. Vor rund einem Monat legte sich das OnlyFans-Model bei einem Beautydoc in der Türkei zum sechsten Mal für ein Facelifting unters Messer. "Ihre Familie hat Angst, wo das alles hinführen soll", verriet ein Insider gegenüber OK! und fügte hinzu: "Katies Familie ist sehr verängstigt und macht sich Sorgen um sie."

Katies Community scheint auf das Thema Beauty-OPs bereits sensibilisiert worden zu sein. Auf Instagram veröffentlichte das ehemalige It-Girl erst vor wenigen Tagen einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und seiner Tochter Princess Andre (17). Der Teenie sieht seiner Mutter bereits jetzt schon verblüffend ähnlich. Die Fans vermuten nun, dass Katie ihre Liebe zu Schönheitseingriffen auch an ihre Tochter weitergegeben haben könnte. "Wunderschön, aber bitte keine Filler oder Facelifts. Lerne aus den Fehlern deiner Mutter", sorgte sich ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein weiterer schloss sich an und riet: "Wunderschön, umwerfend, lass dich nie operieren, du bist so gesegnet!"

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Könnt ihr die Sorge um Katie verstehen? Ja, absolut. Sie sollte wirklich dringend aufhören. Nee, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Ergebnis anzeigen



