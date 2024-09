Nach Sexting-Drama: Charlotte Dawson erfährt Babygeschlecht

Inmitten des Sexting-Skandals ihres Verlobten Matt Sarsfield verkündete Charlotte Dawson (31) kürzlich, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Im Netz teilt sie seitdem hin und wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft – so wie jetzt. In ihrer Instagram-Story verrät die britische Ex on the Beach-Bekanntheit: "Wir waren gestern zum Ultraschall der Geschlechtsbestimmung. Jetzt wissen wir es genau und können es kaum erwarten, es euch bald zu sagen!"

Mehr verrät Charlotte nicht – auf die Antwort der Frage, ob sie derzeit ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, werden sich Fans also noch ein bisschen gedulden müssen. Allzu lange wird es aber nicht mehr dauern, wie die 31-Jährige betont. "Ich verspreche, dass ich euch nicht lange warten lassen werde", schreibt sie und fügt hinzu: "Wir wollen einfach einen süßen Gender-Reveal machen."

Die Neuigkeiten über die Schwangerschaft offenbarte die TV-Persönlichkeit, nachdem Gerüchte laut geworden waren, Matt habe einer anderen Frau sexy Nachrichten geschickt. Im Netz hatte Charlotte erklärt, "sehr verletzt, verärgert und enttäuscht" zu sein – und lüftete wenige Wochen später ihr kleines Geheimnis. "Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Neben dem Negativen hier ist das Positive: ein wunderschönes Kind unter dem Herzen, Baby Nummer drei", schrieb sie zu einem Schnappschuss von sich und ihren zwei Sprösslingen.

ActionPress Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Kindern und ihrem Partner im Juli 2023

