Doch kein Zoff? Bianca Censoris Papa besucht Kanyes Auftritt

Kanye West (47) und Bianca Censoris (29) heimliche Hochzeit liegt schon fast zwei Jahre zurück. Einer soll jedoch gar kein Fan dieser Ehe sein: Biancas Papa Leo! In der Vergangenheit berichteten Insider, der Familienvater sei verärgert über das Licht, in das der Skandalrapper seinen Sprössling rücke. Doch mit der angespannten Stimmung könnte nun Schluss sein – neue Videos, die Daily Mail vorliegen, lassen darauf schließen, dass die zwei ihr Kriegsbeil begraben haben. Leo besuchte nämlich am Wochenende eine Show des "Runaway"-Interpreten in Hainan, China. In Begleitung seiner Töchter Bianca und Angelina sowie seiner Frau Alexandra wird der Australier in dem Clip vom Sicherheitspersonal in eine Privatloge des Stadions geleitet.

Was genau den Musiker und seinen Schwiegervater versöhnt haben könnte, ist nicht bekannt. Zuvor soll sich der Dreifach-Papa daran gestört haben, dass Kanye seine Tochter in skurrile und übermäßig freizügige Outfits stecke und in der Öffentlichkeit zur Schau stelle. Angeblich soll sogar eine Art Intervention geplant gewesen sein. Ein Insider berichtete im Frühjahr gegenüber demselben Blatt: "[Biancas] Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten."

Plagen den besorgten Vater nun bereits die nächsten Sorgen? Gerüchten zufolge soll seine jüngere Tochter Angelina derzeit mit keinem geringeren als Skandalsänger Chris Brown (35) anbandeln. Die Datinggerüchte kamen erstmals im Juni auf, nachdem Daily Mail Bilder veröffentlicht hatte, die die Studentin und den Ex von Rihanna (36) bei einem gemeinsamen Treffen zeigen. Bislang äußerte sich jedoch keiner der beiden persönlich zu den Spekulationen.

