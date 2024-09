Offiziell: Das ist der Cast der zweiten "The 50"-Staffel

Die zweite Staffel von The 50 steht bereits in den Startlöchern. Jetzt stehen auch endlich die Stars und Sternchen fest, die um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen werden! Vor allem Reality-TV-Fans können sich auf viele bekannte Gesichter freuen, wie Prime Video auf Instagram nun verrät. Mit dabei sind unter anderem Kader Loth (51), ihr Partner Ismet Atli (54), Aleksandar Petrovic (33), seine Ex Christina Dimitriou (32) und Verena Kerth (43). Aber auch Micaela Schäfer (40), Gina-Lisa Lohfink (37), Mike Heiter (32), dessen Partnerin Leyla Lahouar (28) und Sandra Sicora (32) werden sich den spannenden Challenges stellen – ebenso wie Paulina Ljubas (27), Kevin Platzer (25), Patrick Romer (28), Xander Stephinger und Yeliz Koc (30). Zu ihren Konkurrenten gehören unter anderem Milo Moiré, Marco Strecker (22), Christo, Ryan Wöhrl und Laura Maria Lettgen.

Doch damit nicht genug: Iris Klein (57), Georgina Fleur (34), Ennesto Montè (49), Jenny Elvers (52), Cosimo Citiolo (42) und seine Freundin Nathalie Gaus sind ebenfalls mit von der Partie. Auch Raffa Plastic wird zurückkehren und gegen Claudia Obert (62), Zoe Saip (25), Michael Schüler (27), Kevin Schäfer, Christin Okpara (28) und Marco Cerullo (35) kämpfen. Neben Christina Grass (36), Paco Herb und Tara Tabitha (31) wagen es auch Laura Morante (33), Nikola Glumac (28), Lukas Baltruschat (30) und Melody Haase (30) in den Kampf, ebenso wie Sam Dylan (33), Cecilia Asoro, Ariel, Dennis Lodi und Yasin Mohamed (33). Ebenso Teil des Casts sind Jürgen Milski (60), Silva Gonzalez (45), Dilara Kruse, Oliver Sanne (37) und Brenda Patea (31).

Die Zusammensetzung könnte definitiv für viel Ärger, Drama und Tränen sorgen! Nicht nur das Ex-Paar Aleks und Christina wird in der Show aufeinandertreffen, auch der Gewinner der ersten Staffel, Paco, wird seine Verflossene Yeliz wiedersehen. Diese wiederum wird auch auf einen anderen Ex treffen – und zwar auf Yasin. Letzterer wird zudem seinem Flirt aus der ersten Staffel begegnen: Jenny. Ob sie ihre Romanze wieder aufleben lassen können? Das angehende Traumpaar bestehend aus Leyla und Mike wird auch mit der Vergangenheit konfrontiert – denn Mikes Ex Laura wird ebenfalls um den Sieg kämpfen! Für eine Teilnehmerin endete die Show bereits vorzeitig. Georgina soll laut Bild-Informationen die Kontrolle über sich verloren haben und gegenüber ihrem ehemaligen BFF Sam handgreiflich geworden sein.

RTL / Frank Beer Paco Herb, Realitystar

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

