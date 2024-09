Nach Gesundheitsupdate: Bruce Willis öffentlich gesichtet

Bruce Willis (69) hat sich seit ein paar Jahren aufgrund seiner Gesundheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seither wurde der Schauspieler nur selten gesichtet. Jetzt zeigen Aufnahmen, die Mirror vorliegen, den Hollywoodstar, der in einem Wagen sitzt und durch Kalifornien gefahren wird. Auf den Fotos trägt der Ex von Demi Moore (61) eine dunkle Basecap und schaut aus dem Fenster des Fahrzeugs.

Erst vor wenigen Tagen gab Bruce' Tochter Tallulah Willis (30) ein Update, was den Gesundheitszustand ihres Vaters betrifft. "Er ist stabil, was in dieser Situation gut ist", verriet die Filmdarstellerin während ihres Gastauftritts in der "Today Show". Dass es ihrem Papa den Umständen entsprechend okay gehe, sei aber nicht immer der Fall, wie sie traurig erklärt: "Es ist schwer. Es gibt schmerzhafte Tage. Aber es gibt auch so viel Liebe!"

Seitdem bei Bruce Aphasie und eine aggressive Form von Demenz diagnostiziert wurde, bleibt der "Pulp Fiction"-Star eher bedeckt. Seine Familie hält seine Fans aber hin und wieder auf dem Laufenden und teilt im Netz rührende Schnappschüsse mit dem Familienvater oder widmet ihm emotionale Worte. Beispielsweise postete vor ein paar Monaten Demi ein Bild, auf dem sie mit ihrem Ex-Partner kuschelt. Anlässlich seines 69. Geburtstags schrieb die Schauspielerin auf Instagram liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben."

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

