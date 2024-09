Bestätigt: Verena Kerth macht bei "Promi Big Brother" mit

Verena Kerth (43) versucht ihr Glück bei Promi Big Brother. Nachdem aufmerksame Fans schon vor Wochen über ihre Teilnahme rätselten, bestätigt die Moderatorin die Theorie nun gegenüber Bild. "Ich glaube, jetzt ist genau das richtige Jahr für mich, dass ich das mache. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen wie Wellness sein", erklärt der TV-Star im Interview. Sie freue sich besonders darauf, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein: "Endlich mal keine Schlagzeilen produzieren, keine Schlagzeilen mitbekommen, einfach gechillt, neue Mitbewohner."

Gleichzeitig verrät die Blondine der Tageszeitung, dass sie in der Show ihr Image verbessern möchte. "Endlich sehen dann mal die Leute, wie ich wirklich drauf bin. Ich bin nämlich gar nicht so schlimm, wie immer berichtet wird", berichtet sie und fügt hinzu: "Ich freue mich darauf, 24 Stunden lang gefilmt zu werden, damit sich die Zuschauer ihr eigenes Bild machen können und die echte Verena erleben." Dazu wird ab dem 7. Oktober Gelegenheit sein, dann geht die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother" an den Start.

Die Zeit im Container kommt für Verena sehr gelegen. Im Sommer hatten die 43-Jährige und Marc Terenzi (46) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Danach begab sich der Sänger in eine Suchtklinik. Trotz ihrer Trennung unterstützte die gebürtige Münchnerin ihren Ex dabei. Gegenüber RTL offenbarte das Model: "Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht. [...] Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt."

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

