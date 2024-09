Evelyn Burdecki wurde auf dem Oktoberfest sexuell belästigt

Das Münchner Oktoberfest ist seit einigen Tagen in vollem Gange. Zahlreiche Promis nutzen das Event als Gelegenheit, um sich ordentlich in Schale zu werfen – so auch Realitystar Evelyn Burdecki (36). Am vergangenen Sonntag stattete die einstige Dschungelcamp-Kandidatin der Wiesn einen Besuch ab und bahnte sich mit einer Freundin den Weg durch das Gedränge zum Käfer-Festzelt. Im Interview mit Bild erklärte Evelyn, dass es vor allem als Frau immer wieder zu unangenehmen Situationen in solchen Menschenmassen komme. "Als wir irgendwann standen und warteten, habe ich bei dem einen [Typen] doch tatsächlich einen Penis an meinem Po gespürt", schilderte sie und ergänzte: "Das fand ich nicht toll."

Die gebürtige Düsseldorferin betonte, dass sie selbst ein großer Fan davon sei, ihr Dekolleté im Dirndl zu zeigen. Die Tatsache, dass sie "die Evelyn aus dem Fernsehen" sei, sei jedoch keine Einladung, sie in irgendeiner Art und Weise unsittlich zu berühren. "Leider gibt es hier auf der Wiesn immer wieder auch Männer, die das dann ausnutzen – und das finde ich nicht gut", stellte Evelyn klar. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin äußerte zudem, dass sie nie ohne Begleitung über das Oktoberfest gehen würde. So handelte Evelyn mit ihrem Kumpel Oliver Pocher (46), der während ihres Interviews zufällig vorbeilief, einen Deal aus. "Du passt auf mich auf, wenn ich auf Toilette muss – und ich passe im Gegenzug heute auf dich auf", rief sie dem Komiker zu und ergänzte scherzhaft: "Es gibt ja bestimmt auch viele Frauen, die dich toll finden."

Erst vor wenigen Wochen thematisierte Evelyn in einem Gespräch mit der Boulevardzeitung sexuelle Belästigung in Form von unerwünschten Nacktbildern, die Männer an Frauen schicken. "Dieses Thema regt mich schon sehr lange auf! Verfolgt mich mein halbes Leben, ekelhaft diese Männer", gab die 36-Jährige preis. Aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen setzt sich Evelyn seit einiger Zeit für eine "strengere Handhabe im Netz" ein. Bis dahin sieht sich die Single-Lady dazu gezwungen, eigene Maßnahmen zu ergreifen: "Ich habe mir schon einen Dick-Pic-Radar angeeignet und öffne Nachrichten gar nicht erst, wenn ich dahinter Derartiges vermute. Das gelingt mir leider nicht immer."

Getty Images Oliver Pocher und Evelyn Burdecki im September 2023

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

