Ohne Verlobten Matt: Charlotte Dawson verrät Babygeschlecht

Charlotte Dawson (31) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres dritten Babys. Die TV-Bekanntheit lüftet endlich das Geheimnis um das Geschlecht ihres Nachwuchses, nachdem sie bereits angekündigt hatte, zu wissen, was ihr Kind wird. "Ich bekomme ein Mädchen", freut sich Charlotte in ihrem Podcast "Naughty Corner" und fügt hinzu: "Ich bin so glücklich. Endlich ist es raus. Es war das schwierigste Geheimnis, das ich je hatte, denn wie ihr wisst, bin ich so schlecht darin, Geheimnisse zu bewahren." Charlotte darf sich also über ihre erste Tochter freuen! Bei der freudigen Verkündung fehlt allerdings einer: der Vater des Kindes, Matt Sarsfield.

Überraschend dürfte die alleinige Verkündung für die wenigsten sein. Immerhin befinden sich Charlotte und Matt aktuell inmitten eines Sexting-Skandals. Im August dieses Jahres wurde das Gerücht, Matt habe heimliche und anzügliche Nachrichten mit einer anderen Frau ausgetauscht, publik. "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", berichtete die bald dreifache Mutter auf Instagram. Wie es seither um den Beziehungsstatus des Realitystars steht, ist allerdings nicht bekannt. Fest steht: Das Geheimnis des Babygeschlechts lüftete Charlotte ganz alleine.

Ihre dritte Schwangerschaft verkündete die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ganz überraschend Ende August. "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Neben dem Negativen hier ist das Positive: ein wunderschönes Kind unter dem Herzen, Baby Nummer drei", ließ sie ihre Community im Netz wissen. Erst vor wenigen Tagen teaserte die 31-Jährige dann an, demnächst das Geschlecht des Ungeborenen zu verkünden.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige