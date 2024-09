Prinz William enthüllt Tochter Charlottes liebstes Hobby

Wie die Mutter, so die Tochter! Prinz William (42) gab während seines jüngsten öffentlichen Auftritts einen bezaubernden Einblick in die Freizeitaktivitäten seiner Tochter Prinzessin Charlotte (9), wie HELLO! Magazine berichtete. Beim Besuch der Swiss Valley Community Primary School in Llanelli, wo er mit Schülern zusammenkam und walisische Musik genoss, enthüllte der Prinz von Wales im Gespräch mit Schülerin Ruby Davies, wie sehr seine neunjährige Tochter das Tanzen und Performen liebt. "Charlotte liebt ihre Auftritte und das Tanzen, also werde ich ihr dein Video zeigen, wenn ich nach Hause komme", versprach er der Schülerin, deren Video ihres Auftritts er zuvor mehrfach angesehen hatte.

Bei der jährlichen Veranstaltung namens "Urdd Eisteddfod" stellen Kinder und junge Erwachsene im Alter von acht bis 25 Jahren in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis. Im Fokus stehen dabei Kunst, Musik, Schauspiel, Sport, Tanz und Gesang sowie Rezitation. Ruby, die in diesem Jahr den Einzel-Rezitationswettbewerb gewonnen hat, überreichte William ein Buch mit Postkarten, die von den Schülern geschrieben wurden. Des Weiteren erhielt der Royal von seinem jungen Fan niedliche Freundschaftsarmbänder für seine Kinder. "Das ist so süß", schwärmte der Prinz und fügte hinzu: "Hast du sie selbst gemacht? Meine Kinder werden sie tragen, du wirst [die Armbänder] draußen sehen." Er stellte jedoch klar: "Ich werde [die Armbänder] allerdings von Louis (6) fernhalten, weil er versuchen wird, all die Sachen seiner Schwester zu stehlen."

Neben dem Tanzen zählen zu Töchterchen Charlottes Hobbys auch Gymnastik, Ballett und Reiten. Die Leidenschaft für das Tanzen teilt sie sich dabei offenbar mit ihrer Mutter, Prinzessin Kate (42), wie diese bereits 2023 bei einem Besuch der Druckerei "Standfast & Barracks" verriet. Die Liebe zum Tanzen scheint also ein fest verankerter Bestandteil im Leben der royalen Familie zu sein.

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei den Wimbledon Championships 2024

