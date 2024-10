"Bridgerton"-Fans atmen auf: Simone Ashley kehrt zurück

Simone Ashley (29) hat großartige Neuigkeiten für alle Fans von Bridgerton: Die Schauspielerin bestätigt nun, dass sie in der vierten Staffel der Erfolgsserie zurückkehren wird. Diese Ankündigung macht sie im Rahmen eines Fotoshootings für die Sonderausgabe "Women of the Year" des Magazins Glamour. Simone, die in der Netflixserie die Rolle der Kate Sharma verkörpert, gibt preis: "Ich weiß, dass ich zurückkehre, aber mehr kann ich nicht sagen. Ich liebe die Serie absolut und je mehr ich ein Teil davon sein kann, desto besser." Die Produktion plant bereits, die Dreharbeiten um ihren vollen Terminkalender herum zu gestalten.

Privat versteht sich Simone jedenfalls blendend mit ihrem "Bridgerton"-Kollegen Jonathan Bailey (36), der ihren Ehemann Anthony Bridgerton spielt. Die Chemie zwischen den beiden spiegelt sich auch in der Serie wider, und Fans sind gespannt, wie sich die Liebesgeschichte ihrer Charaktere in der kommenden Staffel entwickeln wird. Beim Monte Carlo TV Festival betonte Simone: "Johnny und ich lieben unsere Charaktere und ihre Beziehung so sehr. Wir werden alles tun, um es möglich zu machen."

Neben ihrer Rückkehr zu "Bridgerton" gibt es noch weitere Neuigkeiten von Simone. Sie wagt sich nun auch in die Musikbranche und hat bereits mit dem renommierten Produzenten Fraser T Smith zusammengearbeitet, der hinter Adeles (36) Nummer-eins-Hit "Set Fire To The Rain" steht. Insider berichten, dass Plattenfirmen großes Interesse an ihr zeigen und ein regelrechter Bieterwettstreit entbrannt ist. Eine Quelle aus der Musikindustrie verriet gegenüber Daily Mail: "Wenn sie genug Zeit findet, sich der Musik zu widmen, könnte Simone so erfolgreich werden wie Adele." Die 29-Jährige hatte schon früh eine Leidenschaft für Musik und sagte einst: "Ich habe mit etwa acht Jahren angefangen, Musik zu machen, aber ich habe es nie weiterverfolgt."

Liam Daniel / Netflix Simone Ashley als Kate Sharma und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

