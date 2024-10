Barbara Schöneberger versteht Melanias Treue zu Donald nicht

Barbara Schöneberger (50) hat in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" gemeinsam mit Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt (58) über Melania Trump (54) gesprochen und dabei deutliche Worte gefunden. In der aktuellen Folge des Podcasts, die kürzlich veröffentlicht wurde, zeigte die Moderatorin nämlich wenig Verständnis dafür, warum Melania trotz der zahlreichen Skandale ihres Mannes Donald Trump (78) weiterhin an seiner Seite bleibt. "Die haben ja vermutlich privat nichts mehr miteinander zu tun", nahm die Blondine an und unterstrich damit ihr Unverständnis gegenüber Melanias Loyalität zu ihrem Ehemann noch einmal mehr.

Die gemeinsamen öffentlichen Auftritte des Paares schätzte die Blondine mehr als geschäftlich denn liebevoll ein. In dem Podcast mutmaßte sie: "Aber bei diesen Auftritten, wo die dann da stehen und sie dann seine Hand nehmen oder ihn küssen muss, frage ich mich immer: 'Wie hoch ist der Preis?'. Also für zehn Millionen sagt die, dann komme ich noch mal?" Ihre Gesprächspartnerin versteht zwar, woher diese Annahme käme, nahm der 50-Jährigen trotz dessen den Wind aus den Segeln und argumentierte: "Du weißt nicht, inwiefern trotzdem eine gewisse Nähe und Liebe da ist, auch durch die gemeinsamen Kinder." Doch Barbara ließ sich nicht von ihrer Meinung abbringen und behauptete voller Überzeugung: "Die hat keine Liebe in sich. Zumindest nicht für Donald Trump."

Aus Melanias Mund klang das vor Kurzem noch ganz anders. In einem Interview mit Fox News gab sie tiefe Einblicke in ihre und Donalds Beziehung. Bis zum heutigen Tage, nach fast 20 gemeinsamen Ehejahren, seien es vor allem Charaktereigenschaften wie "sein Humor, seine Persönlichkeit [und] seine Freundlichkeit", die die Slowenin an ihrem Gatten schätze.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Melania und Donald Trump im Oktober 2021

