Brooklyn Beckham widmet Nicolas Großeltern (†) süße Tattoos

Nicola Peltz-Beckham (29) teilt einen rührenden Tribut ihres Ehemanns Brooklyn Peltz-Beckham (25). Nachdem die Oma der Schauspielerin vor wenigen Monaten verstorben war, erinnert sich ihr Partner jetzt auf ganz besondere Art an ihre Großmutter und auch ihren Großvater, der nicht mehr am Leben ist – und zwar in Form einer Tätowierung. "Brooklyn hat nun eine Schildkröte für meinen Opa neben einem Hasen für meine Naunni!", schreibt Nicola auf Instagram und teilt einen Schnappschuss der Tattoos. "Jetzt sind sie für immer zusammen. Das bedeutet mir so viel!", schwärmt Brooklyns Ehefrau zudem.

Nicolas Oma Gina, die auch Naunni genannt wird, verstarb im Mai dieses Jahres. Wie emotional der Verlust ihrer geliebten Großmutter sie macht, teilte die 29-Jährige mit einer herzzerreißenden Nachricht auf Social Media: "Du hast unsere Familie zusammengehalten und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir alle ohne dich verloren sind. Bitte sende mir ein Zeichen, dass du mir nahe bist. Und ja, ich liebe dich mehr." Auch Brooklyn widmete seiner Schwiegeroma einige liebevolle Zeilen. "Ich bin so glücklich, dass ich die Ehre hatte, in den letzten vier Jahren dein Enkel zu sein", lautete es unter anderem.

Brooklyns Liebe geht nicht nur für seine Schwiegergroßeltern, sondern auch für seine Ehefrau im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Das bewies er in regelmäßigen Abständen, wie beispielsweise im Frühjahr 2024. Der 25-Jährige ließ sich unter anderem einen Liebesbrief von seiner Nicola in den Nacken tätowieren. Oberhalb von diesem verewigte der Promi-Sohnemann außerdem ein Abbild der Augen seiner Partnerin. Insgesamt hat Brooklyn über 100 verschiedene Tattoos. Rund 70 davon sind eine Hommage an seine Herzdame.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckhams Tattoos für Nicolas verstorbene Großeltern, Oktober 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brookyln Beckham mit seiner Schwiegeroma Naunni

