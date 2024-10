Patricija und Alexandru Ionels Sohn lernt die Twins kennen

Patricija (29) und Alexandru Ionels (30) Sohn Noelis ist jetzt ein großer Bruder! Vor wenigen Tagen haben die zwei Let's Dance-Stars Zwillinge auf der Welt willkommen geheißen. Ein süßes Instagram-Video zeigt nun den Moment, in dem ihr Zweijähriger seine zwei neuen Geschwister kennenlernt. Ganz behutsam streichelt er die Neugeborenen und strahlt sie mit breitem Lächeln an. "Seine kleinen Hände streichen vorsichtig über die Babyhände und sein Staunen war einfach unbezahlbar. So viel Liebe in einem Moment", schwärmt die frischgebackene Dreifachmama unter dem Video und fügt hinzu: "Wir sind so stolz, wie er seine Rolle als großer Bruder schon jetzt annimmt."

Um das Kennenlernen noch besonderer zu gestalten, haben sich die Eltern auch etwas überlegt. "Noelis hat seinen beiden Geschwistern liebevoll Geschenke überreicht und als kleine Überraschung haben die Zwillinge auch etwas ganz Besonderes für ihren großen Bruder mitgebracht", berichtet Patricija. Der große Bruder durfte sich über zwei Spielzeugautos freuen, während er für sein Brüderchen und sein Schwesterchen jeweils ein Kuscheltier ausgesucht hat. Ganz aufgeregt legt der Kleine seine Präsente zu den Babys und springt danach voller Freude auf und ab.

Nun ist das Ehepaar also mit seinen zwei neuen Familienmitgliedern zu Hause und gewöhnt sich an den neuen Alltag zu fünft. Doch ganz auf ihre Arbeit verzichten die zwei nicht – schon wenige Tage nach der Geburt besuchten Patricija und Alexandru eine Veranstaltung zum Jubiläum von "Exclusiv", allerdings nur kurz. "Das Event fand direkt vor unserer Haustür statt, deshalb haben wir uns entschlossen, für zwei Stunden vorbeizuschauen", erklärte die 29-Jährige auf Instagram. In der Zeit habe ihre Mutter sich um die drei Kinder sowie den Familienhund gekümmert.

Instagram / bellatricija Patricijia Ionel mit ihrem Sohn Noelis und ihrem neugeborenen Sohn

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

