Ehe-Aus mit Kanye? Bianca Censori deaktiviert Insta-Account

Es brodelt in der Gerüchteküche, denn Rapper Kanye West (47) und seine Frau, die australische Architektin Bianca Censori (29), sollen schon seit einiger Zeit getrennte Wege gehen. Unterstrichen wird die Vermutung durch die unterschiedlichen Aufenthaltsorte der beiden: Während Kanye in Tokio weilte, verbrachte Bianca die Zeit in Australien bei ihrer Familie. Weiter angeheizt werden die Gerüchte jetzt durch die Aktionen der beiden auf ihrem jeweiligen Instagram-Account. Der Rapper löschte alle Fotos bis auf eines vom 28. Februar. Bianca deaktivierte ihr Konto dagegen vollständig. Die Fans des Paares fragen sich jetzt, was wohl dahintersteckt.

Laut Meinungen aus dem Freundes- und Familienkreis würde es verschiedene Gründe für die Trennung geben. Der Rapper beklagt angeblich, dass seine Frau nicht mehr so interessiert an ihm sei wie noch zu Anfang der Beziehung. Doch dem Umfeld des Paares – gerade Biancas Familienkreis – machten andere Dinge extreme Sorgen. So habe Kanye seiner Frau die Nutzung der sozialen Medien verboten. Angeblich wollte er sie damit vor Hass-Kommentaren schützen, die sie seiner Meinung nach unweigerlich erhalten würde, weil sie nun berühmt sei. Unverständlich daran ist, dass der Rapper selbst zahlreiche anzügliche Bilder von Bianca auf seinem eigenen Account postete.

Ein Insider verriet nun gegenüber DailyMail, dass der Besuch von Biancas Familie bei dem Ehepaar den Stein ins Rollen brachte. So habe sich die Familie äußerst besorgt gezeigt und Bianca gebeten, die seltsameren Aspekte in ihrer Beziehung zu erklären. Die Architektin habe daraufhin ihre Ehe in einem völlig neuen Licht gesehen. Seit der Beziehung mit Kanye hat sich Bianca optisch sehr verändert. Nach und nach sei ihr bewusst geworden, dass sie äußerlich immer mehr seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) ähnelte und er diese wohl immer noch lieben würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige Anzeige