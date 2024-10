So verbrachten Märtha Louise und ihr Durek die Flitterwochen

Durek Verrett (49) hat seine frisch angetraute Ehefrau, Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53), mit einer traumhaften Hochzeitsreise überrascht – und diese führte in die Türkei. Auf Instagram gab der Sex-Schamane ein paar Einblicke in die für das Ehepaar entspannte Zeit. Romantische Dinners, traumhafte Kulissen, Tänze und verliebte Blicke standen an der Tagesordnung, wie die Fotos zeigen. "Jeder Moment war darauf ausgerichtet, dass meine Frau sich so geliebt und umsorgt fühlt, wie sie selbstlos jeden um sich herum umsorgt. Meine Liebe, das ist erst der Anfang. Es wird noch so viel mehr kommen", erklärte Durek zu den Honeymoon-Schnappschüssen.

Ende August traten Märtha Louise und Durek vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Doch alles lief an ihrem großen Tag wohl nicht glatt, wie die Prinzessin in ihrem Podcast "HeartSmart" ausplauderte. Beispielsweise sorgten ihre Eltern, König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), für etwas Verzögerung. Der Wagen des royalen norwegischen Paares blockierte die Auffahrt zu dem Zelt, in dem die Trauung stattfand. Somit gelangte die Braut auch erst viel später als geplant zu ihrer eigenen Trauung – am Ende klappte aber alles und es konnte geheiratet werden. "Danke an jeden, der an unserer magischen Hochzeit teilgenommen hat", schwärmte Märtha nach ihrer Heirat am malerischen Geirangerfjord.

2018 fingen Märtha Louise und Durek an, zusammenzuarbeiten. Währenddessen verliebten sie sich ineinander und führten zu Beginn eine Fernbeziehung. Vier Jahre später verlobten sich die beiden. Im selben Zug verkündete die Schwester von Haakon (51) künftig keine offiziellen Aufgaben des Königshauses zu übernehmen. Davon schien besonders Märtha Louises Mutter wenig begeistert gewesen zu sein. Laut ihr habe ihre Tochter wegen Durek ihre Pflichten niedergelegt – er würde die Bedeutung der norwegischen Monarchie nicht verstehen. "Amerikaner haben keine Ahnung, was ein Königreich ist. Also ist es kein Wunder, dass er es nicht begreift", erklärte Sonja damals auf einer Pressekonferenz, wie Hello! berichtete.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Getty Images Königin Sonja von Norwegen in einem Museum

