Stiehlt Verona Pooth Sohn beim Uni-Kennenlernen die Show?

Diego Pooth (21), der Sohn von Verona Pooth (56), beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben: Er startet sein Studium in Berlin, um seinen Traum vom eigenen Start-up zu verwirklichen. Doch beim Kennenlerntag seiner Universität sorgt seine berühmte Mutter für einiges Aufsehen. Als einzige Mutter unter den Studierenden zieht Verona alle Blicke auf sich, was Diego sichtlich unangenehm ist. "Ich studiere hier, bin hier täglich. Ich habe hier meine Freunde und Mitstudenten... Dann kommt Mama hier an und dann ist Schicht im Schacht", scherzt der Promispross über die Situation gegenüber RTL.

Mit ihrem grünen Zweiteiler sticht Verona bei der Kennenlernveranstaltung in der Uni den Besuchern wahrscheinlich direkt ins Auge. Die Moderatorin gibt ihrem Sohn recht und räumt daraufhin ein: "Ich muss auch sagen, Diego hat es nicht immer einfach mit mir. Aber auf der anderen Seite: Ich bin nun mal eine stolze Mama und wir kommen schon klar." Die Aufmerksamkeit, die Diegos Mutter regelmäßig erfährt, ist der 21-Jährige aber schon von klein auf gewohnt. Er nimmt es mit Humor!

Diego, der bereits eine Golf-Ausbildung in den USA absolviert und als Model in Mailand gearbeitet hat, plant nun, in die Fußstapfen seines Vaters Franjo Pooth (55) zu treten und sein eigenes Start-up zu gründen. Obwohl sich seine Karriere bisher im Rampenlicht abspielte, zieht es ihn in eine akademische Richtung. Für seinen Umzug von Amerika in die deutsche Hauptstadt gab es allerdings noch einen weiteren Grund: Diego hat im Februar gegenüber Bild bekannt gegeben, seine Golfkarriere zu beenden. "Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben", erklärte er seine Entscheidung, stellte aber im gleichen Atemzug klar, dass er seinen bisherigen Lebensweg nicht bereue: "Die Ausbildung in den USA war für mich sehr wichtig, hat mich geformt. Ich habe gelernt, hart und diszipliniert zu trainieren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Poot, Verona Pooth und Franjo Pooth im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige