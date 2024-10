Chandra Wilson hat noch immer Spaß bei "Grey's Anatomy"

Grey's Anatomy flimmert seit über 19 Jahren über die Bildschirme – ein Ende der Serie ist noch nicht in Sicht. Viele Schauspieler haben mittlerweile aufgehört, doch ein paar Gesichter der ersten Stunde sind nach wie vor dabei. So unter anderem Chandra Wilson (55), die in der Krankenhausserie die Rolle der Dr. Miranda Bailey spielt. Wie sie im Interview mit The Hollywood Reporter betont, habe sie auch nach so vielen Jahren noch viel Freude bei der Arbeit. "Ich betrachte die [Serie ] in der wir mitspielen, nicht als selbstverständlich. Es ist immer noch neu, es macht immer noch Spaß. Die Geschichte ist immer noch anders", erklärt die gebürtige Texanerin und schwärmt weiter: "Ich habe immer noch dieselben Schmetterlinge im Bauch, wenn es an die Arbeit geht."

Damals habe die 55-Jährige den Job angenommen, um ihre Kreditkartenrechnungen zu bezahlen. Damit, dass die Show so lange laufen wird – mit ihr als Dr. Bailey – habe sie zu jenem Zeitpunkt nicht gedacht. Da die erste Staffel nur 13 Folgen hatte, habe sie nicht daran geglaubt, dass sie tatsächlich weitergehen würde. Dann wurde eine zweite Staffel mit mehr Episoden bestätigt. "Ich dachte, dass wir höchstens drei Jahre machen werden. Dann, in der Maske, sagten sie uns, dass es sechs Jahre dauern würde. Und ich habe mich auf sechs Jahre eingestellt", erklärt Chandra.

Aktuell läuft die 21. Staffel im TV, die ersten drei Folgen waren wie gewohnt spannend. Aber was erwartet die Fans in den kommenden Episoden? Im Rahmen des Disney-Events D23 gab Showrunnerin Meg Marinis einen kleinen Vorgeschmack. "Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, unsere Charaktere in einem Finale so verworren wie möglich zu verwickeln, und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen", verriet sie. Es wird romantische, aber auch tragische Momente geben. Meg ist sich sicher, dass die Fans mit der Story zufrieden sein werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige