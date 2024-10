Familie von Liam Payne (†) ist "erschüttert" über seinen Tod

Liam Payne (✝31) ist am 16. Oktober auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie schockierend sein Tod für seine Angehörigen ist, machte ein Familienmitglied des Sängers jetzt gegenüber den Reportern deutlich, die vor dem Haus der Eltern des Verstorbenen warteten. "Wir sind natürlich erschüttert über die Nachricht, aber wir möchten das Ganze nicht kommentieren", äußerte sich ein Verwandter des Musikers laut Mirror.

Geoff und Karen Payne, der Vater und die Mutter des One Direction-Stars, sollen laut einem Augenzeugen gestern Nacht ihr Zuhause verlassen haben. "Sie wurden gesehen, wie sie gestern Abend kurz nach Mitternacht eilig aus dem Haus verschwanden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Taschen dabei hatten", behauptete ein Nachbar. Ein weiterer Nachbar betonte, wie schmerzhaft Liams Verlust für seine Familie sei: "Sie werden untröstlich sein, denn sie standen sich sehr nahe. Seine Heimatstadt hatte immer einen Platz in seinem Herzen". Ferner lautete es: "Die Gemeinde wird am Boden zerstört sein. Ich glaube, [Liams] Schwestern sind jetzt da, wir sind in Gedanken bei ihnen."

Auch wenn Liams Familie aktuell schweigt, meldeten sich bereits zahlreiche Promis im Netz und widmeten dem Sänger rührende Worte. Die Schwester seines früheren Bandkollegen Zayn Malik (31) schrieb beispielsweise auf X: "Ich kann es nicht glauben, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte für diesen traurigen Moment… Ich kann es wirklich nicht glauben." Zudem ehrten ihn die Musiker Charlie Puth (32), Zedd (35) oder Olly Murs (40) mit Posts und auch Hotelerbin Paris Hilton (43) bekundete ihr Beileid.

Instagram / liampayne Liam Payne im März 2024

Getty Images Liam Payne, Sänger

