Fotos von Liam Paynes Hotelzimmer sorgen für Spekulationen

Liam Payne (✝31) schied viel zu früh aus dem Leben. Der One Direction-Star starb am Mittwoch nach einem Sturz von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Das Ausmaß des tragischen Vorfalls wird nach und nach immer bewusster. Nun liegen The Mirror Fotos vor, die angeblich die Suite des Musikers in Argentinien zeigen. Darauf ist unter anderem ein eingeschlagener Fernseher zu sehen. Auf weiteren Bildern, welche argentinische Medien veröffentlichten, sind außerdem leere Champagnergläser sowie weißes Pulver auf dem Fußboden zu sehen. Die Behörden baten bereits darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Bislang ist nicht klar, was sich kurz vor Liams Tod in seinem Zimmer abspielte.

Inwieweit die Gegenstände in Liams Hotelzimmer mit seinem Tod zu tun haben, soll noch untersucht werden. Es sollen toxikologische und anatomisch-pathologische Untersuchungen seines Blutes und Urins durchgeführt werden, um festzustellen, ob möglicherweise Drogen im Spiel waren. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging beim Rettungsdienst in der argentinischen Hauptstadt ein Notruf ein. Wie La Nacion berichtete, sei am Telefon von einer "Person im Innenhof des Hotels CasaSur" berichtet worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen. Eine vorläufige Autopsie, die vom Forensic Medical Corps durchgeführt wurde, ergab bereits: Liam verstarb an "mehrfachen Traumata", welche sowohl innere als auch äußerliche Blutungen verursachten.

Liams plötzlicher Tod schockierte auf der ganzen Welt. So teilte seine Familie ein Statement, in dem sie dem "Story of my Life"-Interpreten Tribut zollten und deutlich machten, wie erschüttert sie sind. "Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten", hieß es in der Erklärung, wie The Mirror berichtete. Liam hinterlässt seine Eltern Geoff und Karen, seine beiden Schwestern Ruth und Nicola, sowie seine Freundin Kate Cassidy und seinen siebenjährigen Sohn Bear.

Getty Images Liam Payne bei den The Sun Military Awards 2020

ActionPress / Steve Vas / Future Image Liam Payne und Kate Cassidy bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022