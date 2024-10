Nach Liam Paynes Tod: Zwei Schlüsselzeuginnen wurden befragt

Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) ist im Alter von 31 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen. Am Mittwoch stürzte er von einem Balkon eines argentinischen Hotels und erlitt dabei tödliche Verletzungen, darunter einen Schädelbruch. Mehr ist von dem tragischen Vorfall noch nicht bekannt, doch nun kommen neue Informationen ans Licht. Laut Berichten von Irish Mirror waren in der Nacht vor Liams Tod zwei Frauen bei ihm, die mittlerweile von der Polizei als Schlüsselzeuginnen befragt wurden.

Die beiden Zeuginnen sind bisher anonym geblieben. Jedoch berichtete eine argentinische Journalistin, dass die Frauen offenbar in der Öffentlichkeit bekannt sind. Laut einer offiziellen Erklärung der Staatsanwaltschaft sollen beide Liams Hotelzimmer noch vor seinem Sturz verlassen haben. Wie Fotos von The Mirror zeigen, befand sich die Suite des Musikers in einem besorgniserregenden Zustand. Auf dem Boden sollen mehrere Substanzen, die auf Drogenkonsum hinweisen, gefunden worden sein.

Liam war als Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction weltweit bekannt geworden. Seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) zeigten sich tief betroffen und veröffentlichten kürzlich eine berührende Erklärung. "Wir sind zutiefst erschüttert von der Nachricht von Liams Tod. Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer geschätzt werden", schrieben sie und drückten ihr Mitgefühl gegenüber Liams Familie, Freunden und Fans aus.

Anzeige Anzeige

twoeyephotos/MEGA Liam Payne im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige Anzeige