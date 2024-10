Liam Payne nach Tod von Rock & Roll Hall of Fame gewürdigt

Liam Payne (✝31), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen Band One Direction, wurde bei der diesjährigen Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio, posthum geehrt. Am vergangenen Mittwoch verstarb der britische Sänger in Buenos Aires. Während die genauen Umstände seines tragischen Todes noch untersucht werden, wurde Liam bei der feierlichen Veranstaltung mit einer besonderen Widmung bedacht. Ein Bild von ihm, das während seiner frühen Tage mit One Direction aufgenommen wurde, wurde im Auditorium gezeigt und von den Anwesenden mit großem Beifall gewürdigt.

Der plötzliche Tod des Sängers sorgt noch immer weltweit für große Trauer. Auch seitens seiner Fans, Familie und Freunde wurde Liam nach seinem Ableben mit rührenden Worten über gemeinsame Zeiten und Erinnerungen geehrt. So teilten beispielsweise seine früheren One-Direction-Bandkollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31) ergreifende Statements. "Liam hatte so viel Energie und eine Leidenschaft für die Arbeit, die ansteckend war. Er war der Strahlendste in jedem Raum und hat immer alle glücklich und zufrieden gemacht", schrieb Niall auf Instagram. Der Ire traf Liam wenige Tage vor seinem Ableben bei einem Konzert in Argentinien. "Ich fühle mich geehrt, dass ich ihn noch sehen konnte. Traurigerweise wusste ich nicht, dass, als ich ihm auf Wiedersehen sagte und ihn umarmte, ich damit für immer Lebewohl sagen würde. Es ist herzzerreißend", fügte er hinzu.

Liam war am späten Nachmittag des 16. Oktober von einem Hotelbalkon im dritten Stock in Buenos Aires, Argentinien, gestürzt und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Wie der Direktor des alarmierten Rettungsteams gegenüber dem argentinischen Magazin La Nacion berichtete, sei beim Eintreffen der Rettungskräfte nur noch sein Tod festzustellen gewesen. "Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", erklärte der Direktor. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction, November 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Anzeige Anzeige