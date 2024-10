Hat Hailey Justin Bieber zu seinem Bühnenauftritt gedrängt?

Am vergangenen Wochenende trat Justin Bieber (30) überraschend während eines Konzerts des Rappers Don Toliver in Los Angeles auf. Dabei hielt der Sänger zwar ein Mikrofon in der Hand und tanzte, sang jedoch nicht mit – für viele Fans ein beunruhigendes Zeichen. Insider berichteten nun laut DailyMail, dass sein Umfeld sich sehr besorgt zeigte und viele vermuten, dass der Auftritt nicht Justins Entscheidung war, sondern seine Ehefrau Hailey (27) dahintersteckt: "Hailey hat Justin dazu gedrängt, nach draußen zu gehen und zu zeigen, dass es ihm gut geht – aber das ging nach hinten los."

Seit den schweren Vorwürfen gegen Rapmogul P. Diddy (54), dem unter anderem Sexhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen werden, machen sich die Fans Sorgen um den einstigen Teenie-Star. Laut einigen Insiderberichten soll auch er ein Opfer des Rappers gewesen sein, andere wiederum behaupten, er leide unter den Gerüchten, da ihn eine jahrelange Freundschaft mit Diddy verbinde. Hailey möchte nun der Welt zeigen, dass es Justin trotz der angespannten Situation gut geht. Viele stellen jedoch ihre Entscheidung, ihren Mann zu einem Auftritt zu pushen, infrage. "Was die Leute über Justin sagen, ist Hailey wichtiger als Justin selbst", verrät ein Insider DailyMail. "Er ging ungekämmt und ungepflegt auf die Bühne und sang keinen einzigen Ton. Er versuchte nicht einmal zu singen, was alle noch mehr verwirrte, warum er überhaupt dort war."

Privat scheint Justin Bieber, der seit 2018 mit Hailey verheiratet ist und kürzlich Vater eines Sohnes namens Jack wurde, mit erheblichen Belastungen konfrontiert zu sein. Der Rummel um Diddy und seine eigene Verstrickung in frühere Beziehungen zu ihm setzt dem Sänger zu. Laut Insidern kämpft Justin mit dem Gefühl der Isolation, während Hailey die Rolle einer Beschützerin für ihren Mann übernimmt.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, im April 2022

Getty Images Justin Bieber, Sänger

