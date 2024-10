Ringo Starr überzeugt: Taylor Swift so beliebt wie Beatles

Ringo Starr (84), der legendäre Drummer der Beatles, hat Taylor Swift (34) für ihren außergewöhnlichen Erfolg gelobt. Der Musiker äußerte, dass Taylor mit ihrer Präsenz und ihrem musikalischen Einfluss der heutigen Generation eine Begeisterung beschere, die mit der damaligen Beatlemania vergleichbar sei. Mit diesem Neologismus wurde in den 1960er Jahren der bis dato nie dagewesene Fan-Hype um die Beatles bezeichnet. "Ich denke, Taylor ist großartig", verriet Ringo jetzt im Interview mit American Songwriter, ist damit jedoch nicht das erste Beatles-Mitglied, das den Erfolg der Sängerin öffentlich anerkennt.

Paul McCartney (82) offenbarte 2018 im Gespräch mit BBC, dass die Musikerin und ihre Beziehung zu ihren jungen Fans ihn zum Song "Who Cares" inspiriert habe. Paul und Taylor hatten sogar eine kleine Absprache, um zu verhindern, dass ihre Albumveröffentlichungen kollidieren. Taylor informierte Paul, dass sie ein neues Album herausbringen wolle und sich darum bemühe, ihre Veröffentlichungstermine miteinander abzustimmen. Schließlich besuchte Paul 2023 auch die Eras-Tour im Londoner Wembley-Stadion, was zeigt, dass die beiden Musiker eine freundschaftliche Beziehung pflegen.

Taylor und Ringo verbindet eine interessante persönliche Geschichte, die schon in den frühen Jahren von Taylors Karriere begann. Ringo erinnerte sich im Gespräch mit American Songwriter, die damals 14-Jährige zum ersten Mal bei den Grammys in Begleitung ihrer Mutter getroffen zu haben. Mama Andrea Swift war von Anfang an ein fester Bestandteil von Taylors musikalischer Reise und ist für die 34-Jährige auch heute noch eine wichtige Unterstützerin. Ringo scherzte sogar über diese anhaltend enge Mutter-Tochter-Beziehung, als er schmunzelnd hinzufügte: "Ihre Mutter ist immer noch dabei"

BEN STANSALL / Staff / Getty Images Ringo Starr und Paul McCartney, Ex-Mitglieder der Beatles

Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea, April 2015

