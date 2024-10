Nach Tod von Liam: Zayn Malik gibt neue Tourdaten bekannt

Zayn Malik (31) traf der Verlust seines One Direction-Bandkollegen Liam Payne (✝31) sehr. Eigentlich hätte der "Pillowtalk"-Interpret am 23. Oktober seine USA-Tour gestartet, doch die sagte er nach den traurigen Neuigkeiten ab. Nun teilt der Sänger die neuen Termine seiner Tournee auf Instagram mit. Am 21. Januar wird der Ex von Gigi Hadid (29) seine "Stairway To The Sky"-Tour in Washington, D.C., eröffnen und insgesamt sieben Shows in Nordamerika spielen. Für die Fans des Musikers bietet sich dadurch allerdings keine neue Chance, ihr Idol live zu sehen – die Shows sind bereits restlos ausverkauft.

Liam verstarb vergangene Woche unter tragischen Umständen. Nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires konnte dem 31-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Berichten von ABC News zufolge ergaben toxikologische Tests im Rahmen seiner Autopsie mehr Gewissheit zu seinem Zustand. Der Popstar soll ein Gemisch aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA zu sich genommen haben, das auch "pinkes Kokain" genannt wird. Darüber hinaus sollen Benzodiazepin, Kokain und Crack in seinem Körper nachgewiesen worden sein.

Für Zayn war die Nachricht von Liams Tod ein Riesenschock. Nachdem Zayn 2015 One Direction verlassen hat, war seine Beziehung zu den Mitgliedern der Boyband schwierig. Auf Social Media erklärte er vor wenigen Tagen seine Gefühlslage: "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere."

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

Getty Images Zayn Malik, Musiker