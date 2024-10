So kommt Keith mit Sexszenen seiner Frau Nicole Kidman klar

Keith Urban (57) hat eine Methode entwickelt, um bei den erotischen Szenen seiner Frau Nicole Kidman (57) nicht zusammenzuzucken. In ihrem neuen Film "Babygirl" geht es für sie mit ihren Co-Stars Antonio Banderas (64) und Harris Dickinson (28) ganz schön zur Sache. Der Country-Sänger soll mittlerweile gelernt haben, seine Ehefrau von der Figur auf dem Bildschirm zu trennen. "Wenn Keith ihr bei der Arbeit zusieht, sieht er es als ihre Kunst", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. "Sie spielt Charaktere – sie spielt nicht Nicole Kidman." So soll Keith auch ihre Filme mit intimen Szenen genießen können und sie dabei unterstützen.

Viel Hintergrundwissen zu der Arbeit seiner Frau erträgt der 56-Jährige allerdings nicht. Laut dem Insider will er "keine Details des Drehbuchs wissen" und nur den Zeitplan des Drehs abklären, um herauszufinden, wann sie sich und ihre Familie sehen können. Die Töchter des Hollywood-Paares, Sunday Rose (16) und Faith Margaret (13), dürfen Nicoles gewagtere Filme nicht sehen. "Nicole schämt sich nicht, aber sie will nicht, dass ihre Kinder alles sehen, was sie macht, denn für sie ist sie nur ihre Mutter", erklärte der Insider gegenüber dem Newsportal.

Im echten Leben feierten Nicole und Keith im Juni bereits ihren 18. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass postete die 57-Jährige einen süßen Schnappschuss der beiden am Meer, auf dem ihr Mann ihr auf der Gitarre vorspielt. "Für immer", schrieb sie zu dem Bild. Die Schauspielerin und der Musiker lernten sich im Jahr 2005 auf einer Gala in Los Angeles kennen und heirateten ein Jahr später in Australien. Seitdem zeigen sie sich immer wieder glücklich turtelnd auf öffentlichen Veranstaltungen.

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban im Juni 2024

