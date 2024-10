Welches "Bauer sucht Frau"-Duo ist euch bisher am liebsten?

Bauer sucht Frau jährt sich in diesem Jahr bereits zum 20. Mal und feiert damit Jubiläum. Am vergangenen Montag lief die fünfte Folge der beliebten Kuppelshow, in der sich sehnsüchtige Bauern und Landwirte nichts mehr als die wahre Liebe wünschen. Bisher konnte der Zuschauer zwar noch nicht alle Teilnehmer auf ihrem Weg Richtung Liebe verfolgen, aber den einen oder anderen durften die Fans bereits kennenlernen. Welches Duo hat euch bisher am meisten überzeugt? Mit dabei sind unter anderem Milchviehhalter Manfred, der sich nur eine Dame zum Scheunenfest eingeladen hat, und zwar seine Auserwählte Susanne. Auf den Hof von Mutterkuh- und Geflügelhalter Andreas durfte Lisa temporär einziehen. Zwischen den beiden fiel sogar schon der erste Kuss.

Aber nicht nur Andreas und Lisa kamen sich bei einem idyllischen Ausflug am See näher, auch zwischen Jenny und Sweer sprühen bereits die Funken! Die leidenschaftliche Pferdehalterin und ihr Auserwählter kamen sich beim Kochen näher, denn wie jeder weiß: Liebe geht bekanntlich durch den Magen! Auch Ackerbauer Martin und seine Rebecca sind mit von der Partie. Bei einer Runde Outdoor-Sport entdeckten der Junggeselle und die Blondine bereits eine Gemeinsamkeit, die die beiden verbindet. In Folge fünf ging die Hofwoche auch endlich für Geflügelhalter Konny und seine Doris los. Neben gackernden Hühnern und weiterem Geflügel besitzt der Niedersachse auch zwei große Wachhunde, die der Bremerin bisher noch nicht so geheuer sind.

Ihre Lippen haben sich zwar noch nicht richtig berührt, aber an heftigen Flirts fehlt es Milchviehhalter Yannik und seiner Michelle definitiv nicht! Schon beim Abholen am allerersten Tag loderte zwischen den beiden jungen Menschen die Flamme der Leidenschaft. Selbst der stinkende Geruch von Gülle tat der aufgeheizten Stimmung zwischen Yannik und Michelle keinen Abbruch. Ähnlich sieht das Ganze bei Jasmin und dem Mutterkuhhalter Marcel aus. Der 29-Jährige sprach in der vergangenen Folge sogar davon, dass die Sachbearbeiterin die "Richtige" für ihn sein könnte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Doris und Konny von "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Michelle und Yannik

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige