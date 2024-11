Hugh Grant betrank sich mit Travis bei Taylor-Swift-Konzert

Hugh Grant (64) plauderte vor wenigen Tagen gegenüber NME aus dem Nähkästchen. Der Schauspieler besuchte im Sommer mit seiner Tochter im Rahmen der "The Eras"-Tour ein Taylor Swift (34)-Konzert im Wembley-Stadion in London. Während seine Tochter und ihre Freundin begeistert zu Taylors Songs tanzten, fand Hugh in Taylors Freund Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason (36) unerwartete Gesellschaft. "Ich habe mit dem Freund von Taylor Swift abgehangen. Wir tranken Tequila im Hinterzimmer mitten im Wembley-Stadion. Wir haben uns total betrunken", erinnerte sich der "Notting Hill"-Star an den feuchtfröhlichen Abend.

In dem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin erzählte Hugh, dass er normalerweise keine Konzerte mag. Dieses habe er aber besonders genossen. Deshalb habe er sich auch im Anschluss via X bei dem Popstar bedankt: "Liebe Taylor Swift, du hast eine unglaubliche Show, ein erstaunliches und sehr gastfreundliches Team und einen exzellenten, wenn auch gigantischen Freund (#tequilashots). Herzlichen Dank von einem alternden Londoner Jungen [...] und einer begeisterten Achtjährigen", schrieb der Brite enthusiastisch auf der Plattform.

Nicht nur Hugh schien von dem Abend entzückt zu sein. Auch Travis hat die Begegnung mit dem Hollywood-Star offenbar nachhaltig geprägt. Wie der NFL-Spieler vor wenigen Wochen in seinem Podcast "New Heights" erzählte, weckte Hugh nach dem gemeinsamen Konzert sein Interesse an der Filmwelt: Er schaute zum ersten Mal den Klassiker "Notting Hill", bei dem Hugh die Hauptrolle spielt. Trotz des freundschaftlichen Abends sind die beiden mittlerweile aber nicht mehr in Kontakt.

Getty Images Hugh Grant, Schauspielstar

Getty Images Travis Kelce, Sportler

